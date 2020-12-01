Этот 2020 был довольно необычным и, похоже, в условиях пандемии придется жить еще довольно долгое время. Люди могут и имеют право праздновать Рождество, однако в этом году следует делать это правильно, безопасно, тщательно соблюдая все правила и рекомендации.

Такое мнение озвучил Санта-Клаус прямо с Северного полярного круга в Финляндии изданию Радио НВ.

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Он отметил, что эльфы, которые являются частью сказочного и волшебного мира Рождества, также будут соблюдать дистанцию.

Иногда они могут оказаться совсем рядом с вами, но все это часть Великой Рождественской Тайны. Нам нужно лишь верить, что они уважают все рекомендации и правила. Поэтому никаких проблем,

– сообщил Санта-Клаус.

Он отметил, что все приготовления к Рождеству идут вполне традиционным путем, поэтому большой разницы между Рождеством этого и прошлого года (2019 – 24 канал) нет.



Команда Санта-Клауса / Фото santaclausoffice.com

По его мнению, счастье и радость – это большие ценности, которые мы можем разделять, нести и дарить другим накануне грядущего Рождества.

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"Поэтому не волнуйтесь. У меня есть для всех вас отличные новости: все приготовления идут невероятно успешно, и Рождество приближается", – добавил Санта-Клаус.