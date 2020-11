Компания Disney к рождественским праздникам выпустила новую трогательную историю. В видео рассказали о ценности семейных традиций, которые очень важны для прочных связей между поколениями.

Короткометражку назвали "From Our Family To Yours" ("От нашей семьи в вашу"), а главными героями стали бабушка, внучка и их традиция. Об этом сообщила компания Disney.

Интересно Разрисованная галстук, платье для папы и 3D-слоник: как родители проявляют любовь – фото

История рассказывает о связи бабушки по имени Лола, ее внучки и их семейной традиции. В 1940 году папа подарил Лоле плюшевого Микки Мауса, который стал любимой игрушкой и напоминанием об отце.

В 2005 году Лола решила подарить своей внучке самое ценное, что у нее есть – Микки Мауса. Тогда же они начали делать первый рождественский фонарик в виде звезды. Впоследствии это стало их ежегодной праздничной традицией.



Подаренный Микки Маус / Скриншот с видео

Однажды уже взрослая внучка пропускает традицию и выходит из дома. Вернувшись позже, обнаруживает брошенного в гостиной Микки Мауса с надорванным ухом. Задета просмотром семейных фотографий с игрушкой на них, внучка решает вернуть дух праздника, который важен для них с бабушкой.

Читайте также Искренняя дружба детей с животными: фотограф показала впечатляющие кадры

Disney объединилась с фондом Make-A-Wish, что означает 25% средств от продажи каждого плюшевого винтажного Микки Мауса, которого показали в видео, пойдут для организаций, что исполняют желания детей.

Смотрите короткометражку от Disney: