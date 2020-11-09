Рождение ребенка меняет отношение молодых родителей почти ко всему. Приоритеты перестраиваются, роли меняются, соотношение свободы и ответственности подвергается пересмотру.

Вместе с созданием семьи происходит некоторое перераспределение ресурсов – времени, энергии, финансов. На определенный промежуток времени сама пара отходит на второй план. Издание Elle рассказал о 5 идеях, которые помогут найти время для себя и для партнера после рождения первого ребенка.

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Просите помощи

Если живете не рядом с родственниками или же те не могут или не хотят помогать ухаживать за ребенком, стоит объединиться с другими семьями. Это могут быть соседи, друзья, коллеги, которые присмотрят за вашими детьми, а вы в ответ поможете им.



Помощь с ребенком / Фото MAM baby

Избегайте изоляции, в которой рискуют оказаться молодые родители. Разделите свои заботы с другими, создайте систему взаимной поддержки.

Выходите из дома вечером

Планируйте время так, чтобы на каждые 6 – 8 недель приходил один свободный вечер. Наймите няню, попросите друзей или родственников взять ребенка на вечер. Пусть это будет кто-то, кто не будет волноваться о том, чтобы вы скорее забрали ребенка. Такой поход даст вам ощущение раскованности и напомнит о том, какой была ваша жизнь раньше.

Выделите время для себя

Убедитесь, что у каждого в паре есть время для уединения в той или иной форме. Позвольте себе не чувствовать вины за то, что вы делаете что-то только для себя. Это необходимо каждой личности, чтобы быть целостной и для поддержки живых отношений в паре.

Нарушайте скуку повседневности, планируйте время для пары

Важное слово здесь – план. Четкий план создает свободу. Это особенно важно, когда рождается первый ребенок. К этой идее надо привыкнуть, поскольку она, скорее всего, заметно отличается от того, что привыкли думать.



Время для пары / Фото Pinterest

Устройте все так, чтобы у пары была возможность момента без ребенка. Нарушайте привычный расклад родительских обязанностей и планируйте время для двоих.

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► Когда вы наконец выходите из дома на это редкое вечернее свидание, не тратьте время на разговоры о детях.

► Делайте что-то новое. Вместо того чтобы, как обычно, пойти в кино, придумайте что-то необычное.