Традиционно отца в жизни ребенка ставят на 2 место, отводя первое - матери. Такими действиями его делают менее необходимым. Хотя на самом деле роль отца в жизни ребенка очень важна.

Научный журналист Пол Реберн в книге "Важны ли родители?" рассказал о 7 открытиях, которые меняют привычный взгляд на отцовство. Об этом сообщило издание "Освита нова".

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Зачатия

Биолог из Гарвардского университета Дэвид Хейг обнаружил, что родительские и материнские гены по-разному ведут себя в эмбрионе.

Родительские гены заставляют плод извлекать максимум питательных веществ и энергии из организма матери, даже в ущерб ее здоровью. Материнские гены, наоборот, пытаются ограничить питание ребенка в утробе, защищая мать.

Хейг объясняет это тем, что материнские гены "заинтересованы" в выживании матери, а родительские гены "хотят", чтобы их ребенку уделялось как можно больше материнских сил и ресурсов.

Беременность

Считалось, что во время беременности отец никак не может влиять на ребенка. Исследование, которое провели в университете Флориды, показало, что все наоборот.

Дети, чей отец был рядом с матерью во время беременности, реже появлялись на свет недоношенными или с недостаточным весом. Риск умереть в первый год жизни у этих детей был в 4 раза ниже.

У будущей матери при отсутствии рядом отца ребенка повышался риск таких осложнений, как анемия и гипертония.

Роды

Как показывают исследования, если мужчины присутствуют в родильной палате, женщины меньше жалуются на боль и реже требуют противоболевой. Они даже плачут реже.

Мужчины, которые присутствовали при родах, говорят о большей приверженности к младенцам и активно ухаживают за ними.



Муж на родах / Фото ABC News

Как пишет Реберн, допуск отца в родильные палаты "принес много положительных результатов, которых никто не ожидал".

Послеродовая депрессия

По данным Реберна, каждый десятый отец страдает послеродовой депрессией, что естественно мешает установить эмоциональную связь с ребенком.

Дети родителей, страдающих тяжелой формой послеродовой депрессии, в 8 раз чаще имеют проблемы с поведением и в 36 раз – в общении со сверстниками.

От 1 до 3 лет

Исследователи из Оксфордского университета наблюдали за детьми с 1 года. Выяснилось, что дети, чьи папы уделяли им мало внимания, в будущем чаще проявляли агрессивное поведение. Это не зависело от того, сколько времени им уделяли матери.

Шведские ученые заключили данные 24 исследований, касающихся роли отца и матери в воспитании. Вывод: если отцы помогали ухаживать за ребенком, играли с ней, брали с собой в поездки и на пикники, их сыновья и дочери имели меньше проблем с поведением в раннем и подростковом возрасте.

Раннее детство

В развитии речи отцы точно играют более важную роль, чем матери. Шестимесячные дети, которым отец регулярно читал, до 3 лет достигали заметной выразительности речи и чаще использовали слова отца, а не матери. Причем это не зависело от уровня образования матери и особенностей ее устного общения с детьми.



Роль отца в жизни ребенка / Фото Water Wipes

Видимо, причина в том, что матери проводят с детьми больше времени и используют слова, которые дети хорошо знают. В то время как отец менее осведомлен о текущих языковых возможностях ребенка и использует широкий словарный запас.

Подростковый возраст

Психолог Сара Хилл из Техасского христианского университета считает, что отсутствие отца дает дочерям подсознательный сигнал: мужчины не остаются с женщинами надолго, поэтому женщине нужно быстро находить партнеров. Гены подталкивают таких девочек к более раннему половому созреванию.

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Источником этого сигнала может быть запах отца. В экспериментах с животными было показано, что постоянное воздействие родительских феромонов тормозит половое созревание.