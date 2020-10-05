Родительский контроль: почему важно давать ребенку свободу
Часто страх и тревога родителей переходит в гиперопеку и постоянный контроль ребенка. Такие действия могут иметь негативные последствия как для родителей, так и для детей.
Не комфортно родителям
Родительская тревожность – это тревожность не за ребенка, а за себя. Об этом сообщило издание tochka.net.
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Конечно, нужно отпускать ребенка в свободное плавание, и нельзя его зафиксировать рядом. Следует понимать, что в первую очередь комфортно контролировать ребенка – родителям.
Тревожность мамы – тревожность ребенка
Ребенок связана с мамой, поэтому он может чувствовать ее настроение. Эмоциональное состояние постоянно передается на ребенка. Следует помнить, что все переживания и плохие мысли будет получать и ребенок.
Возможность самостоятельно принимать решения
Чтобы ребенок был социализированная в дальнейшем, ему необходимо учиться самостоятельности. Стоит давать возможность принимать решения, а не решать самому.
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Убрать "оранжерейный цветок"
Мамы часто думают, что ребенку нужна помощь, чтобы связаться с миром. На самом деле он уже может и сама это делать, ведь у него развивается коммуникация и отношения с людьми. А мамы формируют определенную "оранжерейный цветок", который нужно поливать.