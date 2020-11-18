Социальная сеть TikTok расширит функции родительского контроля. Это позволит обезопасить детей от нежелательного контента.

Ранее компания уже представляла функцию, которая может позволить родителям связать свой профиль вместе с профилем ребенка. Происходит это благодаря доступу к настройкам конфиденциальности. Об этом сообщили в пресс-релизе компании.

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Что смогут делать родители после обновления:

Запретить подростку искать видеоролики, пользователей, хэштеги или музыку. Доступным будет лишь контент от подписок.

Установить, сколько времени ребенок может проводить в приложении ежедневно.

Решить, кто может комментировать видео подростка: все пользователи или только подписчики.

Определить, кто может видеть учетную запись.

Ограничить другим пользователям возможность видеть видео, которые понравились подростку.

Правила безопасности TikTok запрещают родителям читать личные сообщения детей.

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TikTok – это приложение, в котором можно создавать и выкладывать музыкальные видеоролики продолжительностью до 15 секунд. К ним можно добавить соответствующую музыку, а также синхронизировать движения губ с текстом трека или словами из фильма.