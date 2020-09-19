Родителям нужно не только воспитывать ребенка, но и иметь с ним особое доверие и открытость. А как стать другом для своего ребенка – узнавайте в советах психолога.

Если ребенок не имеет дружеских отношений с родителями, это может влиять на его поведение. В этом убеждена психолог Наталья Борисова, передает Новый канал. И что сделать, чтобы наладить связь с детьми, она рассказала в лаконичных советах.

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Тактильный контакт для дошкольников

На самом деле налаживать контакт с детьми нужно в любом возрасте. Однако на каждом этапе развития ребенка должен быть свой подход. И начинать нужно, конечно, с первых дней жизни. В это время для детей важен тактильный контакт и теплые слова от родителей. Поэтому нужно часто брать ребенка на руки, разговаривать с ним, играть и улыбаться, читать сказки или петь песни.

Когда ребенок идет в садик, он начинает проходить этап социализации. Это уже не младенец, который черпает информацию только от родных, а малыш, который любит общаться со сверстниками и воспитателями. Здесь важно не терять с ребенком связь, по дороге домой обсуждать интересные детали дня, или же иметь общее хобби.

Психолог также советует поощрять ребенка к творчеству: рисованию, лепка фигурок из пластилина или изделий из конструктора. Это не только весело, но и можно делать со взрослыми. Прислушайтесь к предпочтениям ребенка и поддерживайте его хобби, записав в кружок. Также прочная связь налаживается, когда в семье есть свои традиции: например, каждую субботу собираться на пикник или раз в месяц – в театр или кино. Ребенок с детства понимать, что вы – единая команда, одно целое.



Налаживайте контакт с детьми детства / Фото Family Bilders

Самостоятельность и контроль

В начальных и средних классах ребенок еще меньше проводит время с родителями, предпочитая общение со сверстниками. Поэтому маме и папе нужно с пониманием это принимать и не контролировать чрезмерно. Психолог советует найти баланс: давать ребенку самостоятельно справляться с задачами и распределять время, но одновременно заботиться, чтобы не было вседозволенности.

Подростки никогда не будут воспринимать чрезмерный контроль покорно, поэтому, если давить на ребенка, он окончательно удалится и закроется. В то же время важно спрашивать сына или дочь, как складываются отношения в школе, какие проблемы возникают, давать советы, как решить спорные вопросы. Ребенок должен чувствовать, что в случае серьезных проблем он первое, что делает – звонит или лично говорит с родителями.

Такие дружеские отношения очень важны в этом возрасте, ведь обычно для подростков взрослые теряют свой авторитет. Поэтому родителям важно наладить коммуникацию и поддерживать потомков.

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Первая любовь и выбор профессии

Не менее важный этап жизни ребенка – взросление в старших классах. Тогда появляется первая любовь и сопутствующие им события, которые не всегда отражаются на учебе положительно. Не пытайтесь в это время переделать характер ребенка, а дайте ему возможность строить личную жизнь. И если вы проводите половое воспитание, то переживать вам не нужно, ведь тогда подросток понимает последствия всех своих действий.

Важным на этом этапе является и выбор профессии. Здесь родители играют очень важную роль, ведь ребенок будет колебаться и нужно вовремя выслушать его и поддержать. Не навязывайте здесь свои мысли, мол, никакой архитектуры, ведь больше перспектив у программистов. Пусть ваша дочь или сын сами реализуют свои таланты.



Как наладить общение с подростком / Фото Unsplash

На самом деле чтобы сделать общение с ребенком дружественным и открытым, нужно всего лишь слушать и познавать его внутренний мир. Когда вы будете знать переживания своего ребенка и способы его преодоления проблем, тогда и вовремя поддержите, посоветуете и просто будете рядом.