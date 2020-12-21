Дети проводят у мониторов слишком много своего времени, что может вызвать ряд проблем: снижение успеваемости, дефицит сна, низкий уровень социализации, а также различные проблемы с физическим и психическим здоровьем.

Ученые утверждают, что родителям следует контролировать время, которое дети и подростки проводят за экранами, для того, чтобы повысить успеваемость. Эта проблема даже больше касается подростков, чем детей. Об этом рассказали в издании Child develop.

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Контроль и ограничение – методы, с помощью которых родители могут уменьшить время, проведенное за экранами. Кроме этого следует предложить детям альтернативные способы использования электронных устройств.

У ребенка не должно быть доступа к смартфонам и планшетам во время учебы. Исключение, если гаджет необходим для учебного процесса. Также родители должны использовать настройки "родительского контроля" на компьютере, чтобы убедиться, что ребенок использует его только для обучения.



Дети и компьютер / Фото Open Access Government

Стоит ограничить использование электронных устройств как минимум за час до сна, ведь излучения экранов мешает заснуть. Можно предложить детям другие занятия, например, почитать книгу, послушать спокойную музыку, принять теплую ванну или просто отдохнуть.

Нужно найти варианты и предложить ребенку занятия, которые заменило б ему компьютерные игры. Например, физическая активность, чтение, игры с Лего. Дети должны регулярно кататься на велосипедах и скейтах, играть в футбол, бегать. Они должны проявлять физическую активность каждый день как минимум в течение часа.



Активность детей / Фото My Kent Family

Должен быть запрет на использование мобильных телефонов во время приема пищи. Это правило должно распространяться на любые приема пищи как дома, так и в любых других местах. Его должны соблюдать все без исключения члены семьи.

Эксперты по детскому развитию рекомендуют:

Не давать детям до полутора лет электронных устройств.

Детям от двух лет можно использовать обучающие программы.

Детям от двух лет и до подросткового возраста следует ограничить время просмотра телевизора до часа в день. Телевизор им можно смотреть только после того, как они сделают домашнее задание и выполнят домашние обязанности. А также хотя бы час поиграют на улице или проявят некую физическую активность.

Вся семья должна отказаться от просмотра телевизора во время еды и перед сном.

Целью должно быть не только ограничить время, которое ребенок проводит за экраном, но и поощрять его творчески использовать электронные устройства. Например, может снимать видео, фотографировать, учиться играть на музыкальных инструментах, учиться программированию и тому подобное.

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Еженедельно выделяйте вечер, который вы будете проводить вместе с семьей. Вы можете вместе смотреть фильм, играть в настольные игры, танцевать, петь и тому подобное. Кроме этого, вы можете в выходной день сходить вместе в парк, покататься на велосипеде или сходить на каток.