В детстве родительскую любовь можно было почувствовать через совместное катание на роликах, велосипеде, в помощи с домашним заданием или в рассказе огромной тайны. В таких вроде мелочах скрытые все теплые чувства.

Издание Bored Panda сделало подборку публикаций, в которых поделились поступками родителей для своих детей.

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► Один из пользователей рассказал, что на просторах интернета увидел оригинально приготовленное блюдо. Решив подшутить над матерью, он тут же прислал ей фото с вопросом, сможет ли сделать нечто похожее.

Пользователь отметил, что давно уже не ребенок и живет на другом континенте. Однако за 2 часа мать отправила фото своей кулинарной попытки и пообещала тренироваться, чтобы приготовить что-то похожее, когда ее ребенка приедет домой.



Мамина попытка / Фото Bored Panda

► Парень сделал для отца оригинальную галстук, когда был в первом классе. Через 11 лет, а именно на выпускной сына, папа ее одел. Мужчина гордился работой своего ребенка в любом возрасте.



Галстук от сына отцу / Фото Bored Panda

► Другой папа знал, что его ребенок находится в стрессе. Именно поэтому мужчина решил напечатать на 3D-принтере маленького деревянного слоненка.



Слоненок / Фото Bored Panda

► Еще один пользователь поделился фото, где была его мать, подписав: "Мама нашла мою книгу в местной библиотеке. Я не могу передать, как она гордится".



Мама с книгой сына / Фото Bored Panda

► Ежегодно отец на день рождения приносил дочери ирисы вместе с завтраком в постель. Когда девушка уехала на учебу и была уже не дома, мужчина не забыл о традиции. Он прислал ей свое фото с подписью: "Ты думала я забыл о цветке. С днем рождения, именинница".



Ирисы от отца / Фото Bored Panda

► В Таиланде в День матери папа надел платье для своего сына. Так как все дети были со своими матерями, а мать мальчика умерла.



Папа надел платье для сына / Фото Bored Panda

► Еще один пользователь рассказал, что его мама недавно переехала к нему. Она провела 30 лет, работая в ювелирном магазине.

"Мне нужен был новый аккумулятор в iPhone. Она сразу посмотрела мне в глаза и сказала:" Я поняла". Добро пожаловать домой, мама. Я тебя люблю", – написал мужчина.



Помощь от мамы / Фото Bored Panda

► Отец вспомнил, что в последнее время ему трудно было заставить дочь улыбаться. Поэтому он согласился, чтобы она сделала ему макияж. Ее улыбка говорит все сама.



Улыбка дочери / Фото Bored Panda