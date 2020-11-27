Часто поход с детьми в магазин завершается стрессом для родителей. Ведь малыш не может спокойно пройти мимо стеллажа с игрушками и требует непременно что-то для него приобрести.

Такая ситуация – обычная для многих семей. Как правильно отказать ребенку в покупке и стоит ли вообще это делать – об этом пишет 4 MAMAS.

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Говорите с ребенком о покупках заранее

Важно, чтобы ребенок понимал, что ваша любовь и внимание не проявляется именно в большом количестве игрушек. К тому же, если их много – это рассеивать внимание малыша.

Преимущественно дети просят о чем-то не потому, что действительно в этом нуждаются. А из-за того, что просто привыкли к частым покупкам или через подсознательную обиду. Мол, вы покупаете что-то для всей семьи, а не для них лично.



Ребенок может самопроизвольно обидеться, если покупка предназначена не для него / Фото Unsplash

Когда вы отправляетесь за покупками, проговорите с ребенком, что именно планируете приобрести и главное – для чего. Чтобы ребенок не чувствовал себя обделенным, договоритесь, что купите что-то полезное только для нее – например, фрукты.

Предложите полезную альтернативу

Договориться, подробно рассказав о планах на поход в магазин, получится не со всеми детьми. Поэтому, если это не сработало, а малыш, увидев прилавок, продолжает требовать купить что-то, стоит прибегнуть к другим шагам.

Сначала попробуйте объяснить ребенку, что такая игрушка у него уже есть, поэтому еще одна будет лишней. Опять же, можете предложить альтернативный вариант – книгу, развивающую игру или поход в развлекательный центр.



Книга – полезная альтернатива очередной игрушке / Фото Unsplash

Также можете договориться, что непременно приобретете желаемое, однако впоследствии – по случаю ближайшего праздника. Иногда родители предлагают ребенку продать свои старые игрушки, а на вырученные деньги приобрести новую. Преимущественно это срабатывает.

Как говорить о покупках с дошкольниками

Чтобы ребенок вас понял, нужно общаться на доступном для него языке. Объясняйте все как есть, но простыми словами. Например, обсудите цену покупки и заметьте, что в вашем кошельке сейчас столько нет.

Или предложите малышу решить: стоит приобрести желаемую для нее вещь, но зато оставить без обеда вашего домашнего любимца. Пусть ребенок проанализирует последствия – это поможет ему найти правильное решение.

Как договариваться со школьниками

Со школьниками говорить о покупках проще. Вы можете четко объяснить, что пока не имеете лишних денег на определенную вещь. Если у ребенка есть собственные сбережения, предложите использовать их – так он поймет, действительно ли нужна эта вещь.

Важно! Отказ ребенку в покупке не должен стать для вас привычкой. Прислушайтесь к желаниям детей – иногда то, о чем они просят, может быть действительно полезным.



Главное – не приучать ребенка к тому, что всегда будете удовлетворять все его прихоти. Это поможет воспитать дисциплинированного человека, который умеет контролировать свои желания.