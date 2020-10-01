Ребенок охотно идет на занятия в школу, однако оценки приносит домой не самые лучшие. Главная задача в таком случае – найти настоящую причину.

Часто бывает, что плохие оценки в дневнике вызван тем, что ребенок не находит общего языка с учителем и считает предмет неинтересным или чувствует напряжение в отношениях с родителями, одноклассниками. Об этом сообщило издание tochka.net.

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Не ссорить за плохие оценки

Нужно спокойно разобраться в ситуации и поговорить с ребенком. Кроме этого пойти в школу и поговорить с классным руководителем, учителем и директором. Лучше обратить внимание на поведение ребенка, но не придавать большого значения оценкам. Объяснить, что важны сами знания, а не оценки.

Найти предпочтения

Стоит помочь ребенку найти сферу, которая ему будет интересна, и помочь в ней развиваться.



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Хорошие отношения внутри семьи

Чтобы помочь ребенку учиться, нужно показать ему, что нужно уметь и расслабляться. Потому что отдых помогает восстановить силы. Ребенок должен знать, что семья его любит и поможет в любой ситуации.

Уметь слушать

Часто щкольники замыкаются в себе потому, что у родителей нет времени поговорить и выслушать. Стоит не забывать выделять время для разговора с ребенком. Или в случае загруженности, попроси перенести разговор на более удобное время.

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Учи и учись

Стоит рассказывать ребенку о своей школьной жизни, как происходило изучение конкретных тем. Пусть школьник объяснит тебе правило, передаст историю или расскажет формулу.