Первые дни ребенка в новой семье могут стать большим стрессом, ведь это новая обстановка и новые люди. Психологи рекомендуют приемным родителям отнестись к малышам бережно и внимательно и какое-то время провести в узком семейном кругу, чтобы ребенок освоился.

Поэтому Благотворительный фонд "Родные" вместе с журналистами 24 канала подобрали для вас полезные советы, которым должны следовать родители, после усыновления.

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Как долго ребенок будет привыкать к новой семье

По словам психолога благотворительного фонда "Родные" Кристины Ясинской, с момента знакомства ребенка с усыновителями начинается процесс адаптации – приспособления и привыкания к новой обстановке.

Сначала малышам будет трудно ко всему привыкнуть и здесь не стоит родителям спешить. Процесс адаптации ребенка имеет свои особенности, и обычно включает в себя четыре основных этапа:

"Знакомство"

На этом этапе отношения между родителями и ребенком обычно обусловлены большим взаимным интересом, ожиданиями, являются идеализированными, как со стороны ребенка, так и со стороны взрослых. Все стремятся понравиться друг другу и показать себя с хорошей стороны.

"Уже не гость"

Это второй этап адаптации, для которого характерен кризис взаимоотношений в новой семье.

"Поведение ребенка может ухудшаться, а взрослые будут в отчаянии. Но это закономерный процесс, и в большинстве случаев он свидетельствует о том, что отношения в семье развиваются правильно", – отмечает психолог фонда.

"Применение"

На этом этапе, пройдя через трудности кризисного периода, родители гораздо лучше понимают проблемы ребенка. Они находят подход к усыновленному ребенку, хорошо изучают его сильные и слабые стороны.

"Стабилизация"

Четвертый этап адаптации характеризуется удовлетворенностью от семейной жизни. В это время ребенок спокоен за себя и за свое будущее, хотя его может тревожить судьба кровных родителей и другие проблемы.

Психолог благотворительного фонда "Родные" считает, что именно на этом этапе новая семья с усыновленным ребенком начинает функционировать, как обычная семья.

Какие возрастные кризисы будет испытывать ребенок в новой семье

Во время вхождения ребенка в новую семью, у малышей могут возникнуть кризисы на разных этапах жизни. Кристина Ясинская уверяет, что обычно часть детей становится в это время трудновоспитываемой, вступает в острые конфликты с окружением, испытывает болезненные переживания и тому подобное.

Как у детей проявляется кризисный период? Ребенок трех лет на какое-то время может стать упрямым, капризным и неконтролируемым. В 7-летнем возрасте на определенный промежуток времени у детей нарушается психическое равновесие, наблюдается неустойчивость воли, настроения и тому подобное.



Процесс адаптации может быть долгий / фото resfeber

Уже у тринадцатилетнего подростка может во время кризиса снизиться работоспособность, ухудшится успеваемость в школе.

"Эти кризисные состояния характеризуются повышенной опасностью разрыва отношений с ребенком и также требуют пристального внимания служб сопровождения", – добавляет психолог.

Обязательно ли у ребенка меняется собственная фамилия на фамилию усыновителей

Юристы в комментариях 24 канала рассказали, стоит ли ребенку менять фамилию и имя после усыновления.

Как происходит смена фамилии, имени и отчества ребенка при усыновлении:

Усыновители уже подают в суд заявление об усыновлении, в котором должно содержаться ходатайство об изменении фамилии, имени и отчества ребенка. Суд делает отметку об изменении фамилии, имени и отчества усыновленного ребенка или совершеннолетнего лица в решении об усыновлении. На основании решения суда об усыновлении в актовую запись о рождении ребенка или совершеннолетнего лица ЗАГС вносит соответствующие изменения и выдает новое свидетельство о рождении. Свидетельство о рождении, выданное ранее, аннулируется.

Если усыновители – муж и жена. Тогда меняются фамилия и отчество ребенка. По заявлению усыновителей может быть изменено имя ребенка. Для этого необходимо согласие ребенка (в соответствии с его возрастом).

Если усыновитель один. Отчество ребенка меняется, если усыновитель записывается отцом ребенка. Если усыновляется совершеннолетнее лицо, его фамилия, имя и отчество могут быть изменены по заявлению усыновителя и усыновленного лица.

Однако, если усыновление отменяется или признается недействительным, ребенок имеет право восстановить свою фамилию, имя и отчество, которые он имел до усыновления.



Знакомство с ребенком / Фото lexinform

На какие выплаты могут рассчитывать приемные родители

Помощь при усыновлении ребенка назначается усыновителю, который является гражданином Украины, постоянно проживает на ее территории и усыновил ребенка из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки или ребенка, родители которого дали согласие на его усыновление.

Если усыновителями являются супруги, то выплата назначается одному из них по их усмотрению.

Какие документы для этого нужны:

заявление усыновителя (если усыновителями являются супруги — одного из них), состоящее по форме, утвержденной Минсоцполитики;

копия свидетельства о рождении ребенка, выданного государственным органом регистрации актов гражданского состояния после внесения изменений в актовую запись о рождении ребенка на основании решения суда об усыновлении ребенка;

копия решения суда об усыновлении ребенка.

Помощь при усыновлении ребенка назначается при условии, что обращение за его назначением поступило не позднее 12 календарных месяцев со дня вступления в законную силу решения об усыновлении ребенка.

Могут ли биологические родители ребенка подать в суд и забрать ребенка у усыновителей? По словам юристов, не могут, поскольку с момента осуществления усыновления прекращаются личные и имущественные права и обязанности между родителями и ребенком, который усыновлен, а также между ним и другими его родственниками.

Может ли ребенок после 18 лет отказаться от усыновления? Не может, поскольку решение суда об усыновлении вступило в законную силу.

Как устроить усыновленного ребенка в садик или школу? После вступления в законную силу решения суда об усыновлении ребенок теряет статус ребенка-сироты. Поэтому устройство усыновленного ребенка в детский сад или школу происходит на общих началах.

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Стоит ли скрывать от ребенка правду об усыновлении

"Многие усыновленные дети испытывают "тревожное одиночество". Источником таких изнурительных чувств как запущенность, отвержение, стыд и вина является незнание своего происхождения и причин своего усыновления. Детей всегда волнует вопрос, кто их биологические родители, почему они их оставили, смогут ли они с ними когда-нибудь увидеться", – считает психолог Благотворительного фонда "Родные".

Приемные родители постоянно сталкиваются с дилеммой рассказывать правду или нет, взвешивая многочисленные "за" и "против". Часто они принимают решение не признаваться, чтобы защитить ребенка от боли и страданий.

Психолог утверждает, что на самом деле родители в таком случае создают ситуацию, в которой ребенок начинает испытывать недостаток доверия к членам своей новой семьи. Когда ребенок узнает правду, которую его усыновители знали, но скрывали от него, он начинает задумываться о том, что еще из того, что они ему говорили, было ложью.

Приемные родители должны рассказать ребенку о его прошлом так, чтобы это помогло пониманию, решению и исцелению. Готовясь принять в свою семью ребенка, усыновители должны также решить, какую позицию они занимают в споре о тайне усыновления.



Расскажите ребенку правду об усыновлении / Фото learning

Когда начать сложный разговор? Трудно сказать, когда стоит рассказать ребенку всю правду. Но психологи считают, что затягивать с этим разговором тоже не стоит. Лучше всего сделать это как можно раньше. В противном случае получится, что все годы отношения в семье были построены на лжи. И чем быстрее вы откроете все секреты, тем честнее и доверительнее станут ваши взаимоотношения с ребенком.

Как об этом сказать? Возможно, разговор стоит начать с рассказа о том, как дети появляются на свет, и чем процесс рождения отличается от усыновления. Хорошо, если вы будете делать это в игре, с привлечением жизненных ситуаций или сюжетов знакомых мультфильмов. Если вы не знаете, как это сделать, вам не удается найти подход или одолевает чувство страха, то попробуйте обратиться за помощью к детскому психологу.