Причин, почему ребенок не хочет делать домашнее задание, много. Это может быть как банальное переутомление, так и психологическая проблема.

Лень

Понятие включает множество аспектов: скуку, неорганизованность, отсутствие привычки трудиться, непонимание ответственности за свои действия. Об этом в своем блоге рассказал Дмитрий Карпачев.

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Разобраться, что именно заставляет ребенка лениться, крайне сложно. Все сводится к тому, что виноваты родители. Именно они не привили детям навык выполнения рутинных задач.

Что делать родителям

► Не ругать ребенка за лень, чтобы не вызвать отторжения от домашних заданий.

► Объяснить, что занятость взрослых – это работа, за которую они получают деньги. А у детей занятостью считается обучение, а выполнение домашнего задания – важная часть.



Выполнение домашнего задания / Фото This Lady Blogs

► Привлекать детей к работе по дому. Поручите задачи, которые они действительно могут выполнить, и ненавязчиво контролируйте их выполнение.

► Можно обсудить санкции за лень. Если ребенок успешно справляется с учебой, то получает возможность отдохнуть, погулять, поиграть в игры на компьютере или смартфоне. Если нет, лишается всех бонусов.

Страх

Несмотря на постоянные реформы, современная образовательная система использует все те же инструменты давления на ученика, что и раньше – запугивание, шантаж оценками, упреки за низкую успеваемость.

Если родители еще и дома ругают за низкую успеваемость, то постепенно все, что связано с обучением, начинает вызывать стресс. В тотальном давлении ребенок отказывается делать уроки.

Что делать родителям

► Убедиться, что в школе ребенка не запугивают и не шантажируют оценками. Если учитель позволяет себе публично отчитывать учеников за ошибки, нужно принять меры или перевести ребенка в другой класс.

► Не ругать за плохие оценки. Всему есть причина и задача родителей – найти ее. Возможно, ребенку сложная школьная программа, поэтому ему нужен репетитор. Может, стесняется отвечать на вопросы учителя, тогда надо наладить между ними контакт.

► Не кричать на ребенка во время выполнения домашних заданий. Иногда очень сложно каждый раз объяснять одно и то же элементарное правило, однако стоит запастись терпением. Пока ребенок нуждается в родительской помощи, будьте ему помощником, а не надзирателем или контроллером.

Привлечение внимания

Бывает, что ребенок устраивает истерики, не желая делать уроки в одиночестве. С мамой или папой – охотно и быстро. Сам – долго, трудно. Таким образом ребенок привлекает к себе внимание.

Когда родители уделяют ребенку мало времени, то выполнение домашнего задания становится, чуть ли не единственной возможность побыть вдвоем. Прекращение этого "ритуала близости" воспринимается трагически.

Что делать родителям

► Если с первого класса вы помогали ребенку делать уроки, то резко бросать нельзя. Сначала дайте ему самостоятельно выполнять легкие задачи. Затем переходите к более сложным. "Отлучение" от родительской помощи должно происходить постепенно – в течение нескольких месяцев.

► Самостоятельное выполнение ребенком уроков не означает, что теперь ему вовсе не нужно уделять внимание в течение дня. Напротив, если он сделал все быстро, то вправе рассчитывать на совместную прогулку вечером или семейный просмотр фильма.



Выполнение домашнего задания с родителями / Фото Mom.com

Непонимание значения домашних заданий в образовательном процессе

То, что взрослым кажется очевидным, может быть закрытым для понимания ребенка. Дети органично встраивается в среду, но при этом могут совершенно не ставить вопрос "почему" и "зачем".

Однако в определенный момент пытливый ум ребенка может взбунтоваться: "А почему я должен дома что-то делать?". Если взрослые не смогут обосновать важность уроков, то столкнутся с нежеланием их делать.

Что делать родителям

► Повторение – мать учения. Эта поговорка дает исчерпывающий ответ, зачем вообще дома открывать учебники.

► Домашние задания производят у ребенка ответственное отношение к учебе, организованность и внимательность.

► Делая уроки, ребенок имеет возможность глубже погрузиться в тему, найти дополнительную информацию, а также понять то, что не расслышал или не понял в классе.

Избирательное отношение к урокам

Если ребенок не хочет делать определенные уроки, а остальные делает с удовольствием, то причина кроется в том, что ему не интересны отдельные предметы.

Что делать родителям

► Не заставлять ребенка-гуманитария зубрить теоремы и логарифмы. Даже если он их изучит, то забудет на следующий день.

► Не требовать от ребенка с математическим складом ума писать произведения витиеватым слогом, чтобы заработать дополнительные баллы от учителя.



Не заставлять ребенка / Фото Parents

► Золотая середина – углубленно изучать интересные предметы и при этом выполнять достаточный минимум по всем остальным. Если вы дадите ребенку перейти на такой формат обучения, то проблем с уроками не будет.

Неуверенность в себе

Ребенок бывает настолько запугана правилами и запретами, что просто боится делать уроки. Если учитель щедро разрисовывает красной пастой тетради, не скупится на эмоциональные высказывания вроде "Будь внимательным!" или "Переделать!", то у ученика появится страх допустить ошибку.

Требовательны педагоги следят за количеством ячеек в отступления и длиной тире, при этом не обращают внимания на то, что задание выполнено правильно. Это демотивирует, вызывает дискомфорт и неуверенность в собственных силах.

Что делать родителям

► Объяснить ребенку, что действия учителя демонстрируют лишь его личную позицию, а не объективную картину знаний. Поэтому все замечания нужно воспринимать с поправкой на темперамент и настроение.

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► Не фокусироваться на мелких ошибках (оформление, исправления, отступления), а сконцентрироваться на правильности выполнения заданий.

► Поговорить с учителем, рассказать о переживаниях ребенка, пусть будет мягким хотя бы некоторое время.