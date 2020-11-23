Ребенок не хочет делать домашнее задание: какие причины и что делать родителям
Причин, почему ребенок не хочет делать домашнее задание, много. Это может быть как банальное переутомление, так и психологическая проблема.
Понятие включает множество аспектов: скуку, неорганизованность, отсутствие привычки трудиться, непонимание ответственности за свои действия. Об этом в своем блоге рассказал Дмитрий Карпачев.
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Разобраться, что именно заставляет ребенка лениться, крайне сложно. Все сводится к тому, что виноваты родители. Именно они не привили детям навык выполнения рутинных задач.
Что делать родителям
► Не ругать ребенка за лень, чтобы не вызвать отторжения от домашних заданий.
► Объяснить, что занятость взрослых – это работа, за которую они получают деньги. А у детей занятостью считается обучение, а выполнение домашнего задания – важная часть.
Выполнение домашнего задания / Фото This Lady Blogs
► Привлекать детей к работе по дому. Поручите задачи, которые они действительно могут выполнить, и ненавязчиво контролируйте их выполнение.
► Можно обсудить санкции за лень. Если ребенок успешно справляется с учебой, то получает возможность отдохнуть, погулять, поиграть в игры на компьютере или смартфоне. Если нет, лишается всех бонусов.
Страх
Несмотря на постоянные реформы, современная образовательная система использует все те же инструменты давления на ученика, что и раньше – запугивание, шантаж оценками, упреки за низкую успеваемость.
Если родители еще и дома ругают за низкую успеваемость, то постепенно все, что связано с обучением, начинает вызывать стресс. В тотальном давлении ребенок отказывается делать уроки.
Что делать родителям
► Убедиться, что в школе ребенка не запугивают и не шантажируют оценками. Если учитель позволяет себе публично отчитывать учеников за ошибки, нужно принять меры или перевести ребенка в другой класс.
► Не ругать за плохие оценки. Всему есть причина и задача родителей – найти ее. Возможно, ребенку сложная школьная программа, поэтому ему нужен репетитор. Может, стесняется отвечать на вопросы учителя, тогда надо наладить между ними контакт.
► Не кричать на ребенка во время выполнения домашних заданий. Иногда очень сложно каждый раз объяснять одно и то же элементарное правило, однако стоит запастись терпением. Пока ребенок нуждается в родительской помощи, будьте ему помощником, а не надзирателем или контроллером.
Привлечение внимания
Бывает, что ребенок устраивает истерики, не желая делать уроки в одиночестве. С мамой или папой – охотно и быстро. Сам – долго, трудно. Таким образом ребенок привлекает к себе внимание.
Когда родители уделяют ребенку мало времени, то выполнение домашнего задания становится, чуть ли не единственной возможность побыть вдвоем. Прекращение этого "ритуала близости" воспринимается трагически.
Что делать родителям
► Если с первого класса вы помогали ребенку делать уроки, то резко бросать нельзя. Сначала дайте ему самостоятельно выполнять легкие задачи. Затем переходите к более сложным. "Отлучение" от родительской помощи должно происходить постепенно – в течение нескольких месяцев.
► Самостоятельное выполнение ребенком уроков не означает, что теперь ему вовсе не нужно уделять внимание в течение дня. Напротив, если он сделал все быстро, то вправе рассчитывать на совместную прогулку вечером или семейный просмотр фильма.
Выполнение домашнего задания с родителями / Фото Mom.com
Непонимание значения домашних заданий в образовательном процессе
То, что взрослым кажется очевидным, может быть закрытым для понимания ребенка. Дети органично встраивается в среду, но при этом могут совершенно не ставить вопрос "почему" и "зачем".
Однако в определенный момент пытливый ум ребенка может взбунтоваться: "А почему я должен дома что-то делать?". Если взрослые не смогут обосновать важность уроков, то столкнутся с нежеланием их делать.
Что делать родителям
► Повторение – мать учения. Эта поговорка дает исчерпывающий ответ, зачем вообще дома открывать учебники.
► Домашние задания производят у ребенка ответственное отношение к учебе, организованность и внимательность.
► Делая уроки, ребенок имеет возможность глубже погрузиться в тему, найти дополнительную информацию, а также понять то, что не расслышал или не понял в классе.
Избирательное отношение к урокам
Если ребенок не хочет делать определенные уроки, а остальные делает с удовольствием, то причина кроется в том, что ему не интересны отдельные предметы.
Что делать родителям
► Не заставлять ребенка-гуманитария зубрить теоремы и логарифмы. Даже если он их изучит, то забудет на следующий день.
► Не требовать от ребенка с математическим складом ума писать произведения витиеватым слогом, чтобы заработать дополнительные баллы от учителя.
Не заставлять ребенка / Фото Parents
► Золотая середина – углубленно изучать интересные предметы и при этом выполнять достаточный минимум по всем остальным. Если вы дадите ребенку перейти на такой формат обучения, то проблем с уроками не будет.
Неуверенность в себе
Ребенок бывает настолько запугана правилами и запретами, что просто боится делать уроки. Если учитель щедро разрисовывает красной пастой тетради, не скупится на эмоциональные высказывания вроде "Будь внимательным!" или "Переделать!", то у ученика появится страх допустить ошибку.
Требовательны педагоги следят за количеством ячеек в отступления и длиной тире, при этом не обращают внимания на то, что задание выполнено правильно. Это демотивирует, вызывает дискомфорт и неуверенность в собственных силах.
Что делать родителям
► Объяснить ребенку, что действия учителя демонстрируют лишь его личную позицию, а не объективную картину знаний. Поэтому все замечания нужно воспринимать с поправкой на темперамент и настроение.
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► Не фокусироваться на мелких ошибках (оформление, исправления, отступления), а сконцентрироваться на правильности выполнения заданий.
► Поговорить с учителем, рассказать о переживаниях ребенка, пусть будет мягким хотя бы некоторое время.
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