Родители-экстраверты часто беспокоятся по поводу того, что их ребенок замкнут. Однако поведение детей-интровертов связано с их врожденным темпераментом. Эта черта является генетически обусловленной и в будущем не изменится. Чем больше родители будут принимать ребенка таким, какой он есть, тем счастливее будет.

Несколько моментов стоит осознать родителям, если их ребенок интроверт. Об этом рассказал издание "Развитие ребенка".

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► Нет ничего ненормального, чтобы быть интровертом

Много успешных бизнесменов и людей искусства интроверты: Билл Гейтс, Альберт Эйнштейн, Джоан Роулинг, Одри Хепбер, Киану Ривз и другие.

► Ребенок не перестанет быть интровертом

Американский психолог Марти Лейни, который является автором книги "Непобедимый интроверт", сообщил, что интровертность и экстравертность обусловлены генетически. Хотя родителям принадлежит большая роль в развитии темперамента ребенка. Кроме того, мозг интроверта отличается от мозга экстраверта.



Не прекратит быть интровертом / Фото Kiddipedia

► Ребенок медленно привыкает к новым людям и ситуациям – это нормально

Интроверты часто чувствуют себя подавленно или взволнованно в новых обстоятельствах или в присутствии новых людей.

Если находитесь в большой компании, не ждите, что ребенок сразу же начнет находить контакт с другими детьми. Как вариант, можно приходить раньше, чтобы ребенок имел время привыкнуть и почувствовать себя комфортно в этом месте.

Еще можно позволить ребенку отойти на удобную для него расстояние, где он будет чувствовать себя в безопасности, и дать возможность несколько минут понаблюдать за тем, что происходит. Это поможет ему адаптироваться.

Если ни первый, ни второй вариант нельзя реализовать, заранее обсудите с ребенком предстоящее событие. Расскажите, кто туда придет, что там будет происходить и что ему следует сделать, если он почувствует дискомфорт.

► Общение забирает энергию у ребенка-интроверта

Общение может утомлять как экстравертов, так и интровертов. Однако интроверты переносят это хуже. Старшего ребенка можно научить идти в спокойное место или на улицу, когда он почувствует усталость от общения.



Идти в спокойное место / Фото Bullfrag

Если ребенок еще маленький, он может не заметить дискомфорта. Именно поэтому родителям придется следить, когда у малыша появятся признаки усталости.

► Попытки завести друзей могут заставить интроверта нервничать

Когда ваш ребенок пытается завести друзей, вам необходимо дать ему положительное подкрепление. Скажите: "Вчера я видела, как ты познакомился с тем мальчиком. Я знаю, как тебе было тяжело, я горжусь тобой".

► Ребенок может иметь уникальные интересы

Дайте ребенку возможность двигаться по его интересам. Часто детям-интровертам больше нравится занятия в музыкальной или художественной школе. Занимаясь любимым делом, ребенок испытывает счастье и уверенность в себе.



Развитие талантов / Фото LiveAbout

Кроме этого занятия дают ребенку возможность общаться с другими детьми, которые имеют схожие интересы и возможно, схожий темперамент.

► Сообщите учителя о том, что ваш ребенок – интроверт

Некоторые учителя ошибочно считают, что ребенок молчит на уроках, потому что ему не интересно или он невнимателен. Дети-интроверты, напротив, могут быть очень внимательными, но не принимают активного участия в обсуждении – они просто слушают.

► Помогите проявить себя

Слушайте, задавайте вопросы, чтобы мотивировать говорить. Многим интровертам, как детям, так и взрослым трудно выражать свои мысли вслух. Интроверты живут своей внутренней жизнью, поэтому им нужен кто-то, кто поможет себя проявить.

► Ребенок-интроверт может не обращаться за помощью

Интроверты склонны скрывать свои проблемы. Ваш ребенок может не обсуждать с вами свои проблемы, даже если он хочет получить от вас помощь или совет. Ставьте ребенку вопрос, внимательно слушайте его. Однако будьте ненавязчивыми с расспросами.

► Ребенок-интроверт необязательно застенчивый

Слово "застенчивый" имеет отрицательное значение. Если ваш ребенок слышит это слово довольно часто, он склонен думать, что его дискомфорт от присутствия других людей – это постоянное чувство, которое он никогда не сможет контролировать.

► Может быть только несколько близких друзей, это нормально

Интроверты стремятся установить глубокие отношения, а не найти как можно больше друзей. Они предпочитают общаться в узком кругу и обычно не хотят стать популярными.

► Ребенок стремится много времени проводить в одиночестве

Все, что извлекает ребенка с его внутреннего мира, – школа, друзья, новые занятия – утомляет его. Не обижайтесь и не думайте, что он не хочет проводить время в кругу семьи, желая побыть наедине. Скорее всего, когда он восстановит силы, то снова проведет с вами время.

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► Ребенок-интроверт – это настоящий клад

Вам необходимо не просто принимать ребенка таким, какой он есть, но и ценить его особенности. Дети-интроверты часто хорошие, вдумчивые и целеустремленные. Они бывают прекрасными собеседниками, находясь в комфортных условиях.