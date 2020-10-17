Папы и мамы считают, что нужно повышать ребенку самооценку по простой схеме: что-то хорошее сделал, реакция должна быть такой, чтобы он чувствовал себя прекрасно. Всем приятно, кажется, все идет хорошо.

Автор книги "Дети все слышат. Девять вещей, которым вы должны научить своего ребенка" Джим Тейлор собрал советы от наиболее продвинутых родителей. Важнейшие опубликованы в статье издания Today's Parent.

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• Сделайте назад шаг

Залог уверенности ребенка – ощущение собственной компетентности. Для этого родители должны перейти в позицию наблюдения и уменьшить активное присутствие в жизни сына или дочери.

Ребенку это даст возможность рисковать, делать собственный выбор, решать проблемы и доводить дело до конца. Этого невозможно сделать, если не будет практики.

• Многие хвалить – вредно

Адекватная самооценка – это компетентность, чувство безопасности и родительской поддержки. Чрезмерные похвалы снижают планку достижений. Если вы говорите ребенку: "Фантастически!", он слышит, что ему больше не нужно практиковаться. Однако компетентность происходит от проб и ошибок, постоянного самосовершенствования.



Многие хвалить – вредно / Фото USA Today

Возможны 2 реакции на слишком щедрые комплименты:

Одни дети начинают "задирать нос". Они учатся не доверять собственным инстинктам, не развивают критичность, поскольку доверяют родителям, а не собственной оценке своих попыток. А взрослая жизнь для ребенка с завышенной самооценкой обернется тяжелыми переживаниями, когда другие не хвалят его так, как он привык. Ребенок понимает, что что-то не так, пытается оправдать такие авансы – стремится быть идеальным. Это нереально, поэтому ведет к разочарованиям и комплексов. К тому же чрезмерная похвала подрывает веру в обратную связь.

• Дайте возможность выбирать

Уже в 2 года дети видят последствия своих решений, если искусственно не защищать их от этого. Малыш может сам решать, надевать зимой пальто, шапку и перчатки. Если ребенок попытается выйти раздетым, он замерзнет и изменит решение. Так он учиться делать правильный выбор, ориентируясь на свои потребности, а не на приказ взрослого.



Возможность детей выбирать / Фото Parents

• Пусть помогают по дому

Даже самые маленькие могут помогать родителям готовить, накрывать на стол и заправлять кровати. Разбитая тарелка – мелочи по сравнению с вкладом в формирование здоровой самооценки.

Дети должны видеть, что они делают реальные, полезные другим вещи, их вклад ценят, они могут продемонстрировать компетентность.

• Учите доводить дело до конца

Еще один надежный способ повысить веру детей в собственные силы – побудить их выполнять задачи, к которым они проявляют интерес, а затем убедиться, что они довели это до финальной точки.

Неважно, какую задачу: пройти уровень в видеоиграх, построить из кубиков дом для игрушек или надуть с слайм огромную пузырь. Даже то, что кажется бессмысленной детской шалостью. Смысл в том, что дело, доведенная до конца, дает ощущение успеха.

• Спокойно относиться к неудачам ребенка

Это плохо, если ребенок грустит, потому что не может запомнить таблицу умножения? Или не удается танцевать так, как хочется? Не теряйте сон из-за этого. Большинство родителей считает, что неудачи повредят самооценке их детей, но на самом деле это золотая возможность помочь им построить ее.

Поддерживайте только в том, чтобы не сдаваться, делать новые попытки. Ведь пока малыш или подросток сильно чего-то хочет, он уже мотивирован стремиться к успеху. А значит, сможет научиться от неудач двигаться к успеху.

• Доказывает, что ваша любовь безусловная

Чтобы быть для родителей любимым и особенным, ребенку не нужно становиться лучше других, что-то доказывать. Малыш должны об этом твердо знать. Если вы хвастаетесь успехами ребенка, но не говорите с ним о неудачах, он может думать, что вы любите его за оценки или главную роль в спектакле.

• Убедитесь, что ребенок способен достичь своей цели

Помогайте корректировать цели так, чтобы они соответствовали возрастным возможностям и способностям ребенка. Если ребенок в начальной школе плохо читает и не может овладеть тексты в учебнике, стоит начать с книжек для дошкольников, из комиксов – того, что будет даваться легко. Обязательно при этом хвалите за настойчивость.



Достижения цели / Фото Pinterest

• Храните свидетельство успеха

Если похвала заработана и свидетельствует об истинном успехе, высоком качестве работы, она важна для формирования здоровой самооценки. Поэтому грамоты, призы следует хранить, если их ценит ребенок.

Не обесценивайте даже самые маленькие успехи, не говорите, что соревнования первоклассников по футболу или грамота за обучение во 2-м классе – это небольшое достижение.

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• Расскажите об успехах детей "за их спинами"

Косвенная похвала может творить чудеса. Если дети "подслушивают" хвастовство ими перед соседями, друзьями, учителями, это действует больше, чем прямые комплименты. И малыши, и подростки просто светятся от удовольствия.

Например, когда родители говорят "за спинами", как 3-летняя дочь старается шнуровать самостоятельно обувь или что 12-летний сын очень хороший. Конечно, говорить вы только правду, без преувеличения.