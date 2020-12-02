Переживания и конфликты, которые возникают при разводе, наносят вред здоровью женщины. Важно, что самочувствие ухудшается независимо от того, как именно прошло расставание.

Ученые из Копенгагенского университета в Дании обнаружили, что происходит с человеком после развода. Для этого они попросили 1856 людей ответить на вопрос о разводе, прошлой семейной жизнь, а также об их физическом и психическом здоровье. Соответствующую информацию опубликовали в журнале Frontiers in Psychology.

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В исследовании принимали участие только женщины, которые развелись в течение 5 дней после подачи заявления и не успели разъехаться с партнером до расставания. Все их ответы проанализировали и сравнили с полученными результатами от одиноких добровольцев и тех, кто состоит в браке.

Робота показала, что женщины чувствовали себя хуже сразу после расставания с партнером. Это происходило из-за конфликтов, которые возникали в паре перед разводом и в течение судебного процесса. К тому же респондентки испытывали стресс, а также физическое и психологическое напряжение истощало их организм.



Хуже самочувствие / Фото Wits Women Clinics

Ученые отметили, что здоровье женщин ухудшалось независимо от того, как прошел развод и как они заботились о себе в последнее время.

Также ученые отметили, что на физическое здоровье женщин лучше влияет высокий доход и отсутствие разводов в прошлом. К тому же они чувствуют себя спокойнее, если сами инициировали расставания. А появление в жизни нового партнера улучшает и физическое, и психическое состояние.

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Выводы после исследования

Помогать, особенно тем, кто пережил тяжелое расставание и конфликты, – нужно. В частности, следует разработать меры, которые помогут бывшим партнерам избежать стресса в процессе развода и помогут встать на ноги после него.