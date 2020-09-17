Женщины часто говорят фразы своему партнеру, которые только мотивируют его на большие проявления романтики, достижения в работе или новые идеи для проектов. Однако есть и такие фразы, которые разрушают отношения.

Какие фразы не стоит говорить любимому мужчине, рассказал ведущий "Нового канала" и психолог Олег Кензов.

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"Я сама справлюсь"

Наверное, каждая женщина за несколько секунд вспомнила по крайней мере один случай, когда говорила эти слова. И здесь, по мнению Олега Кензова, две крайности: либо у нее зависимость от партнера и она перекладывает на него свою жизнь, либо настолько сильна и независима, что всегда отвергает помощь мужчины. Но эта фраза разрушительна не только для отношений, но и для брака.

Конечно, современная женщина может и гайку вкрутить, и реализовать значительно более весомый проект. Однако в бытовых делах не нужно делать все самой, потому что со временем это приведет к конфликтам. Все потому, что вам точно надоест брать на себя ответственность за все и жить с мужчиной, который уже не будет предлагать помощь.

"А твой брат или друг..."

Не стоит даже в ссоре сравнивать своего партнера с другими мужчинами. Это не только неприятно, но и заставляет задуматься, что вы уже мысленно ищете замену. В то же время Олег Кензов предлагает поставить себя на место мужчины и представить ситуацию, когда он критикует фигуру любимой, ставя в пример ее подругу.



5 разрушительных фраз, которые никогда нельзя говорить мужчине / Фото Verywell

"У тебя ничего не удастся"

Каждый человек, даже если у него немалый опыт, нуждается в поддержке. И когда избранник делится с вами мыслями насчет какой-то ситуации, не стоит критиковать его идеи и уверять, что у него ничего не получится из запланированного. Такая стратегия губительна, ведь ваш мужчина, как и любой человек, может разувериться в себе. И, что интересно, разочароваться в вас, ведь от кого, как не от любимой, ему получить желаемую поддержку.

Взамен станьте музой и мудрой советчицей, которая готова поболеть за дело любимого, вдохновить и разделить его успехи. Такую же реакцию получите и вы.

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"Ты никогда не..."

И это не знаменитая игра, а претензии, которые женщины часто выставляют партнеру. Например, "Ты никогда не даришь мне цветы", "Ты никогда не выкидываешь мусор", "Ты никогда не говоришь комплименты". Если речь идет об эмоциональном аспекте, задумайтесь, делаете ли вы это. Например, как часто вы хвалите или делаете комплимент любимому, признаетесь в чувствах или удивляете сюрпризом? Если не часто, почему он должен это делать, не получая фидбек?

Кроме этого, психологи рекомендуют обсуждать с партнером вопросы, которые вас беспокоят, или то, что вы бы хотели изменить в отношениях. Например, отметьте, что вы так давно куда-то не путешествовали на велосипедах и предложите это сделать в свободное время. Расскажите, что цветы приносят не только уют в дом, но делают вас счастливее, поэтому будет приятно их получать от любимого.

"Я же тебе говорила"

Эта фраза, пожалуй, в этом лаконичном списке является наиболее острой. Именно она может с легкостью спровоцировать конфликт. Мужчина и так понимает, что где-то ошибся, поэтому не стоит делать, чтобы он чувствовал себя еще хуже. Лучше в этом случае промолчать, или же посочувствовать, что произошла неудача.