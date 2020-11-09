Погружаясь в повседневный ритм жизни, а также в мелкие или масштабные заботы, партнеры не всегда имеют возможность улучшить, освежить и разнообразить отношения. Однако даже простые вещи могут в етом помочь.

Журналистка Элис Бойес рассказала о 4 идеях, которые помогут парам привнести больше внимания и заботы в жизнь. О них рассказало издание Psychology Today.

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► Забрать работу, которую преимущественно выполнял партнер

Это может быть совместная машина, за которую отвечает партнер. Как вариант, можно взять на себя его обязанность следить за заправкой авто.

Это продемонстрирует любимому человеку, что вы готовы и не прочь разделить ответственность.

Элис Бойес вспомнила, что ей было приятно, когда ее муж взял на себя обязанность заказывать их любимую выпечку. Хотя обычно это была ее ответственность.



Исполнять обязанности друг друга / Фото Weddingbee

► Поиграть вместе в игры

Играть вместе в игры и отвлечься от своих гаджетов – это прекрасная возможность для эмоционального сближения. Даже если вы считаете, что их не любите.

Можно играть в настольную игру или Твистер, Дженга. Если идей не хватает и у вас есть дети, научите их играм вашего детства.

► Обновить воспоминания

Многие пары делали вместе интересные вещи в начале отношений, однако затем в силу определенных обстоятельств прекратили.

Например, вы любили готовить вместе какие-то блюда? Или имели особый для вас ритуал? Вы можете обновить все эти общие воспоминания, но так, чтобы они подходили к настоящей жизни.

► Поинтересоваться мнением партнера

Над чем все время размышляет любимый человек? Над чем работает?

Возможно сейчас имеет дополнительную работу?

Кто-то из родителей болен и поэтому партнер взволнован и печальный.

Возможно, много изменений на работе?

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Интересуйтесь делами партнера, новыми идеями, спросите, помогают ли лекарства его папе. Или просто похвалите близкого человека.