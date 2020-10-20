На эмоциях во время расставания люди могут сказать много бессмысленных фраз, которые окончательно оттолкнут друг от друга. Чтобы сделать этот момент мирно и без обид следует придерживаться определенных правил.

"Давай останемся друзьями"

Это самая популярная фраза, которую говорят при расставании. Однако она не должна звучать, даже если ты действительно готова проводить время с бывшим партнером. Об этом сообщило издание Cosmo.

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Все потому, что дружить будет очень нелегко. Особенно, если партнер категорически против вашего общения в дальнейшем.

Дружба предполагает, что с бывшим нужно будет проводить определенное время или вместе где-то отдыхать. Если сомневаешься, лучше предложи ему приветствовать друг друга на праздники и иногда быть готовыми помочь.

"А мама мне говорила"

Есть несколько причин, почему считается плохой идеей впутывать маму и подруг в отношения:

► Во-первых, два взрослых человека могут самостоятельно решить проблемы, не привлекая родственников.

► Во-вторых, потому что даже в теплых отношениях с мамой ты не расскажешь ей обо всем, что происходит между тобой и партнером. Поэтому советы могут быть не очень кстати.

► В-третьих, привлечение в отношения мамы свидетельствует о незрелости и неготовности решить вопрос самостоятельно.

"Я у тебя была не в приоритете"

Если ты рассталась с парнем из-за того, что он мало уделял тебе внимания или вы практически не виделись из-за его работу, – скорее всего вы это обсуждали не раз. Следовательно, не нужно повторять еще напоследок. Парень возможно и так понимает, что виноват.

Вдруг через некоторое время вы решитесь возобновить общение. Лучше расходиться на позитивной ноте.

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"Давай время ни с кем не встречаться"

Может быть, что через пару дней он встретит девушку, с которой захочет провести всю жизнь. Или ты завтра утром случайно вылей кофе на рубашку того самого человека.

Не стоит ограничивать друг друга и предлагать такие странные вещи. По факту, вы уже никто, следовательно, не вправе на кого-то влиять.