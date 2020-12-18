Однажды ребенок может узнать страшный секрет – все подарки на Рождественские праздники дарят родители. При этом у каждой семьи могут быть свои праздничные персонажи.

Если родители видят и понимают, что ребенок готов узнать правду о том, кто же кладет ему игрушки, то стоит с ним об этом поговорить. Издание 4mamas отметил 5 важных пунктов, которые помогут это сделать правильно.

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► Недискредитировать собственный выбор и выбор других родителей. Можно рассказать детям, что взрослые переодеваются в костюмы других персонажей, чтобы дарить всем вокруг настроение и эмоции. Например, еще можно предложить малышу продолжить переодеваться в костюмы. Однако теперь он будет сам выбирать персонажа.

► Объяснить ребенку, что на этом подарки завершаться не будут. Разница только в том, что теперь он будет знать, кому именно писать письмо.



Подарки / Фото The Mirror

► Быть откровенными. Ребенок может обидеться на родителей, ведь будет чувствовать, что его все время обманывали. В этом случае важно честно малышу объяснить мотивы своих действий.

► Если к этому с ребенком не поднимали тему религии, то стоит быть к этому готовыми. У каждой семьи свое индивидуальное отношение к религии, поэтому родители лучше знают, как объяснить ребенку определенные вещи.

► Акцентировать на игре и праздничном настроении. Люди во всем мире на новогодние праздники переодеваются и дарят друг другу эмоции. Это то, что объединяет всех.

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Также родителям могут помочь поговорить с ребенком семейные фильмы: "Чудо на 34-й улице", "Мой друг Дед Мороз", "Накануне Рождества".