Иногда ребенок бывает непослушным и не реагирует на замечания. Все потому что родители сами делают ошибки в воспитании малыша.

Слишком категоричны

"Не бей сестру", "Не мучай кота" — список фраз для малыша с призывом прекратить вредничать может быть бесконечным. Об этом сообщило издание "Мой ребенок".

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Что делать

Иногда ребенок капризный и упрямый только потому, что ему непонятна причина, по которой нужно вести себя иначе. Нужно объяснить ему, почему сейчас родители недовольны его поведением.

Только не ругаться, а рассказать. Фразы "Я же тебе сто раз говорила! Сколько можно повторять!", "Почему? Потому что я так сказала" – не считаются объяснениями.



Категорические запреты для детей / Фото MaltaToday​

Оставьте категоричные запреты для действительно опасных ситуаций, например, когда ребенок трогает провода возле розетки или сует в нее пальцы.

Ожидание слишком многого от ребенка

Ребенок кричит и балуется в общественном транспорте? От того, что ему грозно запретите, он не перестанет это делать в следующий раз.

Что делать

Ребенок выражает свои желания и недовольство так, как умеет, то есть криком или громкими звуками. В таких случаях не нужно нервничать, а спокойно объяснить ребенку, как бы хотели, чтобы он себя вел.

Обратите внимание ребенка на то, что абсолютно все соблюдают эти нормы и это не ваша прихоть. Если ребенок не выполняет просьбу с первого раза, постоянно напоминайте ему об этом.

Подаем плохой пример

Если вас обидели, и вы сразу же возмущаетесь, обзываете, действуете импульсивно, то не удивляйтесь, что в любой ссоре или недопонимании ребенок будет поступать так же, даже с вами.



Плохой пример родителей​ / Фото Psychology Today​

Что делать

Дети подсознательно копируют модель поведения взрослых. Поэтому если хотите чему-то научить ребенка, то следите за собой. Умейте признавать свои ошибки и извиняться, тогда и ребенок сможет научиться тому же. Старайтесь не пропускать негатив через себя и не тратить на него свою энергию.

Ругаемся по пустяках

Вы видите, что дети носятся по квартире и сразу ругаете их. Но нужно ли постоянно это делать?

Что делать

Учитесь иногда игнорировать, если ребенок балуется, но не делает ничего плохого. Постоянно быть "плохой" и ругать кроху за каждую мелочь — очень утомляет.

Помните, что иногда дети делают что-то раздражающее вас, потому что познают новые умения для себя. Если ничего не угрожает малышу, почаще закрывайте глаза на его баловство. И вы увидите, что вскоре он прекратит это делать.

Действуем одинаково со всеми детьми

Все дети разные. Если, например, лучший способ договориться с сыном, когда он вредничает — это спокойно объяснить ему, почему так не нужно делать, то дочь может быть более упрямой и не будет вас слушать.

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Что делать

Изучайте своих детей и чувствуйте, какая модель поведения подойдет для каждого. Если с одним нужно быть построже, чтоб он слушался, а второму спокойно рассказать и поощрить, то найдите этот подход.

Не бойтесь того, что таким образом будете относиться к детям по-разному. Не учитывать в воспитании характер и особенностей ребенка — вот главная ошибка.