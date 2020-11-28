Работать с любимым человеком в одной компании вполне реально. Однако для этого необходимо соблюдать несколько советов.

Никогда не критикуйте и не хвалите друг друга на людях

Первое будет восприниматься как грубость, второе как лесть. В обоих случаях люди отнесутся к таким словам очень двояко: либо не поймут мотивов поведения, либо не поверят похвале. Об этом сообщило издание Cosmo.

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Поэтому о любимом человеке стоит говорить только нейтрально, а если и выражать восхищение чем-то, то очень аккуратно и ненавязчиво.

Не пытайтесь быть лучше, чем партнер

Не важно, работаете вы примерно на одной должности или нет. Не стоит самоутверждаться на фоне партнера или отвоевывать у него должность.

Конечно, может возникнуть ситуация, когда, например, премия или повышение светит кому-то одному. Тогда партнерам лучше поговорить об этом.

Умейте отказать в поддержке

Еще один пункт, который нужно сразу обсуждать с партнером. Тогда вам удастся избежать ситуаций, где кто-то на кого-то обиделся из-за того, что любимый человек не поддержала инициативу, идею или проект.

В целом речь об обычном рабочем моменте, когда кому-то что-то не нравится или он видит результат по-другому. Однако, если это касается просто коллеги, – ерунда. С партнером, если заранее не обсудить ситуацию, выйти без проблем с такой истории будет сложно.

Старайтесь реализовываться в различных сферах

Даже если вы работаете в офисе на примерно одинаковых должностях, хорошо бы было, чтобы решали разные вопросы. Тогда, прежде всего, у вас не будет прямой схватки интересов.



Реализуйтесь в различных сферах / Фото HR magazine

Не переносите быт на деловые вопросы

"Ты дома чашку помыть забываешь, а здесь будешь руководить отделом?" – кричит на весь офис девушка своего парня, даже не догадываясь, какое впечатление она сейчас создает о нем у коллег.

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Хотя дело даже не в этом. Такое отношение – удар по уважении любимого человека и, конечно, по отношениям в целом.