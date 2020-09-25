Многие мужчины представляют момент признания любимой и стараются сделать это событие максимально романтичным и зрелищным. Так, 37-летний Джейсон Пак придумал оригинальный и нетипичный способ предложить девушке выйти за него замуж.

Как сообщает Metro, мужчина тщательно подготовился к особому дню. Он предложил любимой Кэти Лайн прыгнуть с парашютом. Вроде бы это была часть благотворительной программы, о которой мужчина давно слышал. И девушка без колебаний согласилась на эту авантюру.

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Пара выбрала прыжок с высоты 4 тысячи метров. За неимением опыта в этом экстремальном развлечении Кэти и Джейсон сопровождали профессиональные инструкторы. Именно они помогли мужчине избежать фиаско во время признания.

По замыслу Джейсона, Кэти в полете должна была увидеть вопрос: "Ты выйдешь за меня замуж?". Плакаты с буквами держали родственники пары, которые пришли поддержать их и ждали приземления влюбленных. Однако из-за эмоций девушка не заметила ничего особенного, и только благодаря инструкторам поняла, какой сюрприз от любимого ее ждет.

"Думаю, я просто кивнула, если честно. Я была очень шокирована. Во время полета инструктор все время говорил мне: "Ты видишь эти знаки?". Сначала я не понимала, что он имеет в виду, и начала искать дорожные знаки. Но потом я заметила свое имя, и все сошлось", – рассказала она.



Мужчина оригинально сделал предложение любимой девушке / Фото Metro

Интересно, что Джейсон все просчитал и, чтобы успеть взять кольцо у родственников, прыгнул первым. Инструктор также помог в этом, взяв более легкое снаряжение. Поэтому на кадрах, которые сняли очевидцы, видно, как мужчина быстро бросился за кольцом и, когда его возлюбленная приземлилась, подбежал к ней и предложил выйти замуж. Девушка сразу же согласилась, а потом призналась, что никогда не забудет этого романтического события.

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