Если мысль о серьезных отношениях вызывает легкую паническую атаку, то лучше с ними пока подождать. Кроме этого есть еще несколько признаков, которые свидетельствуют о неготовности делить жизнь с партнером.

► Не знаешь, чего хочешь от жизни

Хорошо бы разобраться, какие планы на жизнь, чего хочешь достичь: создать бизнес, купить машину, построить загородный дом, облететь все уголки Европы, выйти замуж, родить ребенка. Об этом рассказало издание Cosmo.

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Ведь пока не поймешь себя, не получится понять и другого человека. Следовательно, и построить отношения.

► Не нравится своя внешность

Если верить данным, очень маленький процент девушек полностью любит и принимает свое тело. Одно дело, когда не нравится походка, небольшой животик или цвет волос, совсем другое, если полностью не принимают свою внешность.



Не принимает внешность / GirlInspo

Поэтому девушка может закрываться в себе, часто избегать близкого контакта с людьми, боятся флиртовать. Очень важно уметь находить общий язык в паре и не надеяться, что кто-то решит все проблемы, особенно, психологические.

► Пошла с головой в карьеру

Если девушка решила заниматься бизнесом или просто развиваться в какой-то сфере, скорее всего, в этот период всю свою энергию она направляет именно туда.

У нее просто не будет времени рассеиваться еще и на отношения, свидания и беззаботные просмотры фильмов.

Во-первых, не нужно в таком случае ставить себе цель найти мужа, потому что не будет возможности проводить с ним спокойно даже выходные.

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Во-вторых, пока не достигнешь результата в карьере, не будешь полностью довольна собой. Это станет причиной проблем в общении и конфликтов.