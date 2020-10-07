Иногда стоит остановиться и задуматься об отношениях, в которых находится человек. Вполне возможно, они давно себя изжили и пора двигаться дальше. Можно до последнего убеждать себя, что все изменится и будет, как раньше. Но есть несколько признаков, которые свидетельствуют об обратном.

• Страшно озвучивать свои желания

Не важно относительно чего они – нового платья или стремление больше времени проводить вместе. В любых отношениях очень важно проговаривать свои эмоции и желания. Об этом сообщило издание Cosmo.

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Однако это невозможно, если один из партнеров понимает, что второй или игнорирует любые слова или слишком агрессивно на них реагирует. Так появляются ссоры и скандалы. Чем чаще они возникают, тем больше трудностей с непониманием и выше риск разрыва отношений.

• Неумение находить компромисс

Сложно, если партнеры не хотят уступать друг другу в любой причине: хоть принципы, хоть самоуверенность, хоть неуважение к любимому человеку. В любом случае ничего хорошего такая история не обещает.

Умение искать компромисс или идти к нему – фундамент отношений. Причем разговор необязательно о чем-то глобальном. Компромисс может состоять и в том, кто сегодня готовит завтрак, выносит мусор или покупает продукты. Даже если об этом трудно договориться, вряд ли получится решить более серьезные задачи.

• Газлайтинг

Газлайтинг – это одна из форм психологического насилия, когда партнер начинает убеждать в неадекватном поведении. Чаще всего для этого используют такие фразы: "Не начинай, это бред", "Так тебе показалось" и "Только давай без скандалов".

Согласись, услышав такое, сразу хочется начать ссору, даже если до этого и в мыслях не было. По факту, такие слова сразу дестабилизируют нервную систему и приводят к тому, что ты начинаешь вести себя так, как удобно партнеру.

• Исчезновение доверия

Например, раньше можно было полностью положиться на партнера, а теперь он частенько или забывает о просьбе, или игнорирует. И, конечно, не признает своей вины и не видит в этом ничего ужасного.

Если такое происходит раз в полгода, например, когда у мужчины много работы – это одно. Однако, если он систематически не оправдывает доверия, даже в бытовых ситуациях, время серьезно поговорить и расставить все точки над "и".

• Критика звучит чаще, чем комплименты

Там ты не убрала, здесь плохо выглаженная рубашка, а потом еще и ужин приготовила на троечку. Хоть ты на все 100% уверена в обратном и понимаешь, что парень цепляется без причины.

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Скорее всего, ваши отношения подходят к завершению. Особенно, если в последнее время от парня практически не слышно комплиментов или ласковых слов. Таким образом он ищет причину для ссоры и пытается тебя скомпрометировать.