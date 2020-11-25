Иногда люди делают ошибки в отношениях, действуя при этом только из лучших побуждений. Однако все получается с точностью наоборот. Универсального решения проблем не существует, но все же некоторые ошибки можно легко избежать.

► Стремление к идеалу

Желая стать совершенством для своего избранника, девушки идут на многое: учатся разбираться в футболе и тонкостях зимней рыбалки или даже отказываются от собственных увлечений. Об этом рассказало издание Elle.

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Парадокс в том, что порой излишняя старательность только раздражает, а все "готовое" лишает мотивации что-то делать для отношений. Поскольку поводов для претензий он не находит, то начинает злиться без видимых причин.

► Тотальный контроль

Ежевечерний просмотр его френдленты в соцсетях с непременными вопросами "Кто это так улыбается рядом с тобой на фото?", поток смс, когда он просто отправился в бар с друзьями, непрекращающиеся звонки – могут сыграть злую шутку.



Просмотр френдленты / Фото LovePanky

Зачастую чем сильнее требуете с возлюбленного отчета, тем меньше у него желание давать ответы.

► Претензии по поводу работы

Недовольство по поводу его задержек в офисе и постоянной занятости в выходные дни – могут говорить о том, что вы беспокоитесь о здоровье любимого мужчины и нуждаетесь в его внимании. Однако он видит ситуацию несколько иначе: вы настойчиво мешаете ему строить карьеру, когда дела только пошли в гору.

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Домашние скандалы не дают ему сосредоточиться и еще сильнее утомляют. Кому захочется в конце напряженного дня возвращаться домой, где ждет очередной разбор полетов? Старайтесь поддерживать его начинания и способствовать успехам, ведь лишь с вашей помощью он сможет справиться с любой задачей.