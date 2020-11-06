Сегодня книги детям заменили разнообразные гаджеты. Заставить малыша читать становится проблематично многим родителям, но есть действенные методы, которые могут помочь заинтересовать.

► Повсюду храните книги. Пусть они будут разложены по всей квартире: на кофейном столике, в туалете, на подоконнике. Скука – мощная вещь. Не стоит забывать периодически менять литературу. Об этом сообщило издание HuffPost.

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► Создайте культуру чтения дома. Оно должно стать естественной частью дня. Книгами можно наслаждаться утром, во время перекуса, перед сном.

Помните, что читать не всегда нужно в одном и том же месте. Вы можете проявить творческий подход и читать в парке или даже во время ожидания в кабинете врача,

– рассказала бывшая библиотекарша Розмари Д'Урсо.

Также можно разместить книги так, чтобы ребенок видел обложку, а не корешок. Это может помочь быстрее заинтересовать малыша.

► Создайте уголок для чтения. Можно просто положить подушку и, возможно, некоторые из любимых игрушек детей, чтобы сделать атмосферу уютной.



Уютная атмосфера для чтения / Фото Verywell Health

► Читайте вслух. Однако здесь следует быть осторожным, так как такой подход дети могут ассоциировать со сном.

Если хотите, чтобы дети читали, старайтесь подходить к этому процессу с позитивом, говоря, например: "Давайте обниматься на диване и читать", а не "Вам нужно сейчас делать домашнее задание по чтению".

► Читайте вместе. Когда мы читаем книги с картинками вместе с детьми, то переворачиваем страницу в обычном темпе, который может быть слишком быстрым для малышей.

В то время как мы уже прочитали, малыш может еще:

тратить время на обработку слов,

"читать" картинку.

Для того чтобы ребенок не терял интереса, позвольте ей нести ответственность за перелистывание страниц.

► Обратите внимание на комиксы или графические романы. Это может быть хорошим методом, чтобы заинтересовать ребенка. В такой литературе много рисунков, которые помогут лучше идентифицировать новые слова и понять историю.



Чтение комиксов / Фото LiveAbout

► Используйте другие формы чтения. Электронные или аудиокниги также могут быть полезными для детей. Они могут помочь малышам изучать язык, буквы и звуки.

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► Покупайте книги по тематике, которая интересна детям. "Если интерес к теме уже есть, у вашего ребенка больше шансов усидеть и читать вместе", – пояснила специалистка по нарушению речи Мэг Раби.

► Ходите в книжные магазины вместе и позвольте ребенку самостоятельно выбрать книгу.