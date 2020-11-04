Сейчас людей очень сложно удивить непривычными именами. Некоторым из родителей нравятся нетипичные. Впрочем, это иногда может быть испытанием или же наоборот – подчеркивать индивидуальность.

О том, что означает для человека его имя, почему родители все чаще выбирают экстравагантные и экзотические – рассказал психолог Роман Мельниченко журналистам 24 канала.

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Что для человека означает его имя

Если у человека хороший контакт с его именем, оно ему приятно, то это многое может значить для него. Все зависит от среды, в которой он рос. Имя человека ассоциируется с нами в целом, считает психолог.

Какая мотивация у родителей дать ребенку необычное имя

Когда родители смотрят на своих детей, они хотят, чтобы те были особенными и красивыми. Поэтому они выбирают им необычные имена – чтобы подчеркнуть их индивидуальность.

Но иногда родители пересекают границу, когда иногда просто придумывают имя,

– отметил психолог.

Справка. По общей статистике 2019 года популярными среди девушек были такие имена: Ангелина, Алиса, Валерия, Екатерина, Мирослава, Соломия и София. А среди мужчин – Денис, Егор, Захар, Макар, Назар, Олег и Роман.

Кроме этого, как отметил психолог, над детьми редко издеваются из-за имени. Они могут быть иногда жесткими из-за того, что кто-то отличается от других. Тогда фамилия и имя становится тем якорем, за который можно ухватиться и развивать негатив.

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