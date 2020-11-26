Все родители хотят, чтобы дети росли здоровыми и правильно питались. Однако жесткие правила не самый эффективный способ, чтобы обеспечить это.

Детский нутрициолог Шарлотта Стирлинг-Рид рассказала изданию DailyMail об основных неправильных фразах родителей во время приема пищи.

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"Не играй с едой"

Игра с едой, даже без ее применения, для ребенка является частью процесса познания. Таким образом дети изучают внешний вид продуктов. Поэтому для ребенка важно играть, а родителям стараться не беспокоиться о беспорядке, который будет после.

"Чтоб тарелка была пустая"

Маленькие дети преимущественно знают, когда они голодны или сыты, поэтому стоит пытаться практиковать "интуитивное питание". В таком случае родителям нужно следить за признаками сытости или голода малышей и реагировать на это.



Дети и еда / Фото The Kitchn

Например, если ребенок закрывает рот, плачет или отталкивает ложку, – прекратить заставлять его есть. Если ребенок открывает еще рот, пытается съесть пищу родителей или плачет, когда у него забирают тарелку, – ему может понадобиться чуть больше пищи.

"Съешь свою зелень"

Чем больше мы настаиваем на том, чтобы ребенок что-то съел, тем меньше вероятность того, что он действительно захочет это съесть.

Иногда достаточно лишь сидеть и кушать самостоятельно, чтобы заставить малыша попробовать что-то новое. Таким образом родители подают ребенку пример и привлекают его.

Не допускайте, чтобы прием пищи превращалось в битву, поэтому сохраняйте спокойствие, когда малыш от чего отказывается.

"Летит самолет..."

Чем больше будет приятных приемов пищи, тем больше малыш будет ассоциировать ее с удовольствием и радостью. Это будет влиять и на продукты, которые он захочет употреблять.



"Летит самолет..." / Фото The Pregistry

Однако не стоит превращать сам процесс питания в игру или использовать другие методы, чтобы заставить ребенка есть. Это не помогает узнать о важности пищи и может превратиться в проблему.

"Детям не стоит есть еду взрослых"

Семье стоит питаться одинаково. После того как малыш исследует первую пищу, может приступать к адаптированной версии взрослой. Это поможет узнавать, какие продукты ест вся семья и быстрее привыкнуть к такому питанию.

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Возможно, вам придется адаптировать текстуру продуктов, чтобы ребенку было легче их употреблять, а также исключить соль и сахар, особенно для маленьких детей.

Лучше раньше привлекать малышей к еде с друзьями иль семьей. Это будет демонстрировать, что принятие пищи это также о коммуникации и социуме.