Энергичный, жизнерадостный и коммуникабельный – все это признаки ребенка-экстраверта. Он стремится все знать, легко находит общий язык с людьми, поэтому имеет много друзей. Родителям нужно учитывать особенности ребенка-экстраверта, чтобы правильно и без проблем его воспитать.

Психологи утверждают, что в каждом человеке есть признаки как экстраверта, так и интроверта. У кого-то больше характеристик одного, а у кого-то другого. Поэтому не стоит удивляться и расстраиваться, если вдруг ребенок-экстраверт захочет побыть один. Об этом сообщило издание "Мама".

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Признаки ребенка-экстраверта

Неусидчивость. Он постоянно хочет находиться в движении и что-то делать.

Он постоянно хочет находиться в движении и что-то делать. Некомфортно в тишине и одиночестве. Ребенок любит шумные компании, пусть даже с незнакомцами.

Ребенок любит шумные компании, пусть даже с незнакомцами. Часто показывает свое настроение и не стесняется своих эмоций. Не важно, это смех или слезы.

Не важно, это смех или слезы. Разговаривает часто и много. Любит, чтобы его слушали, имеет ораторские способности. Всегда делится впечатлениями.

Любит, чтобы его слушали, имеет ораторские способности. Всегда делится впечатлениями. Может делать несколько дел одновременно, часто увлекается чем-то новым. Однако при этом редко доводит до конца.

Однако при этом редко доводит до конца. Любит заводить новых друзей и бывать там, где раньше не был. Часто находится в поисках приключений.

Часто находится в поисках приключений. Не очень любит читать, зато всегда с радостью начнет веселую игру на детской площадке или в коллективе друзей.

зато всегда с радостью начнет веселую игру на детской площадке или в коллективе друзей. Активный и жизнерадостный целый день. Даже вечером его энергия не заканчивается. Общение, школа, дополнительные занятия не избавляют сил.

Часто говорит то, что думает.

Хочет быть в центре внимания.

Психологи отмечают, что экстраверты часто достигают того, чего хотят. В школе становятся любимцами, в университете заводят друзей из различных сферах, устраиваются на престижную работу.

Трудности экстравертов

В экстравертов возникают трудности в обучении и могут эмоционально выгорать. Это связано с чрезмерной подвижностью таких детей, с их неумением сосредоточиться на одном деле, быть ответственными.



Неумение сосредоточиться / Фото Lifestyle

Их часто переполняют различные чувства, такие люди быстро теряют терпение. Людей с лишней харизмой иногда не воспринимают серьезно. С этими проблемами детям-экстравертам необходимо научиться жить еще в детстве, чтобы в будущем не испытывать психологический дискомфорт.

Советы для родителей

► Дайте ребенку физические нагрузки. Многим экстравертам нравится спорт и активные игры. Спросите у малыша, в какую спортивную секцию хотел бы ходить.

► Обеспечьте ребенку пространство для раскрытия творческих способностей. Если со спортом не получилось, предложите альтернативу: может заняться рисованием, вязанием, вышиванием, танцами, резьбой по дереву, музыкой, театром и еще десятком других творческих занятий.

Главное, чтобы в процессе творчества, ребенок тратила свою энергию. Не нужно переживать, если интерес к хобби вдруг пропадет. Через некоторое время ребенок-экстраверт найдет себе другое увлечение.



Интересы экстраверта / Фото Quora

► Экстравертам нравится говорить. Это значит, если вы очень устали, вам все равно придется отвечать на многочисленные вопросы. Дети-экстраверты – самые неугомонные "почемучки". Если вам сложно все время поддерживать разговор, не мешайте ребенку искать чуткого собеседника.

Не стоит дергать малыша, если он начал разговаривать с соседкой или пассажиром в общественном транспорте. Просто следите, чтобы от этого общения не было вреда.



Дети-экстраверты / Фото Children's Health Queensland

► Составьте с ребенком режим дня. Экстраверты очень активные и непоседливые, поэтому им необходимо видеть перед собой распорядок дня, во сколько и что нужно делать. Таким образом, вы приучите к дисциплине, аккуратности и пунктуальности. Малыш поймет, что такое организованность и ответственность.

► Для ребенка-экстраверта важно внимание и ваша реакция. Поэтому чаще хвалите его за примерное поведение или хорошую оценку. Отмечайте успехи, постоянно говорите слова любви.

► Через большой эмоциональный потенциал у такого ребенка могут возникнуть конфликты с товарищами. Нужно поддержать малыша, рассказать, что делать в различных ситуациях, научить контролировать свое настроение.

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► У малыша такого типа развита качество быстрого переключения. Это значит, то, что вы говорили ему утром, он в обед может забыть. Не стоит ругать его и устраивать скандал, ведь это особенность ребенка, и ее следует уважать. Лучше запаситесь терпением и повторите вашу просьбу еще раз.