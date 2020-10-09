Играя с детьми, родители могут построить с ними крепкие отношения, снять их напряжение, а также создать атмосферу радости дома. Как на самом деле нужно играть с детьми – объяснили эксперты.

Для того чтобы игра выполняла свои задачи, нужно соблюдать определенные правила. Детская и семейная психологиня Елена Данилюк рассказала о них изданию learning.ua.

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► Не фокусироваться на одном задании

Стоит помнить, что игра – это не только обучение и развитие. Надо позволить ребенку играть так, как ей нравится, и не ссориться, если она с учебных карточек строит дом для куклы.

► Играть в те игры, которые приносят удовольствие всем участникам

Не заставляйте себя играть в те игры, которые вам не нравятся, но в которые, вам кажется, "нужно играть" с малышом.

Да, мы все сейчас знаем о важности развития мелкой моторики, о том, как важно строить LEGO с ребенком. Но если вам это не нравится, если вы будете постоянно сидеть и смотреть на часы, ребенок это почувствует,

– пояснила психологиня Елена Данилюк.

"Вы не будете получать удовольствие, ребенок почувствует напряжение и процесс игры превратится в каторгу", – добавила Данилюк.



Игры родителей с детьми / Фото Getty Images

► Играть в активные игры за 40 минут до сна

Елена Данилюк отмечает, что если ребенок в перевозбужденном состоянии ляжет спать, то его сон может быть беспокойным и будут сниться кошмары.

Поэтому в активные стоит играть за 40 минут до сна. После них психолог рекомендует хорошо проветрить комнату ребенка и дать ему воды. Можно также лечь рядом с ребенком, обнять его и вместе с ней успокоить дыхание.

► Установить четкие правила игры

Чтобы активные игры, где можно случайно задеть, толкнуть друг друга, и игры, где есть победители и побежденные, не стали источником конфликтов, важно перед каждой из них устанавливать правила.

Проговорите с ребенком, например, такие:

В этой игре обязательно кто-то выигрывает, а кто проигрывает. Поэтому мы договариваемся, что, независимо от результата, мы не обижаемся, не расстраиваемся и не ссоримся. Если кто-то случайно кого-то задел, мы не обижаемся. Потому что мы понимаем, если мы начнем так реагировать, то нам нет смысла вообще играть.

Если ваш ребенок бурно реагирует на проигрыш, все равно он будет время расстраиваться и чрезмерно реагировать на это событие. Но задача состоит в том, чтобы научить его делать это правильно. Позволять себе ошибаться, красиво проигрывать и контролировать собственные эмоции – на самом деле очень важные навыки для жизни.

Однако стоит помнить, что негативные эмоции так же нужны, как и все остальные. Однако ребенку нужно научить правильно с ними обращаться. И это можно сделать с помощью игры.

► Вводить элементы игры в бытовые дела

Елена Данилюк заверила, что лучшая игра для ребенка – это что-то делать со взрослыми, помогать им с важными делами. Попробуйте вместо просьбы не мешать, привлекать ребенка к бытовым делам. Пока ему это интересно и он сама хочет вам помогать.

Когда месите тесто, дайте ребенку возможность также его помесить, попробовать на ощупь. Поддерживайте малыша, говорите "Ты мне помогаешь, ты – такая умничка!",

– пояснила Елена Данилюк.

"Убирает в доме – дайте ребенку какую-то тряпку, пусть вытирает подоконник. Похвалите его после этого, скажите, что без него бы не справились, поблагодарите за помощь", – посоветовала Данилюк.

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► Давать возможность поскучать

Не спешите развлекать ребенка, когда он не знает, чем заняться: скучать, так же как и играть, детям нужно для того, чтобы развиваться. Именно в такие моменты они придумывают что-то новое, фантазируют, учатся понимать свои желания.