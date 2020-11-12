Во время воспитания очень важно, чтобы родители правильно хвалили своего ребенка. Так считают психологи университета города Акрон в США и Амстердамского университета.

Чтобы правильно похвалить ребенка нужно акцентировать внимание не на личностных качествах, а на процессе достижения результата. Об этом сообщило издание Forgue.

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Хвалить надо так, чтобы эти слова были скромными, правдивыми и сосредоточенными на процессах.

Родители беспокоятся. Они могут стать чрезвычайно осторожными в своих высказываниях, но не должны переставать хвалить своих детей,

– добавил психолог Амстердамского университета Эдди Бруммельман.

Родителям нужно избегать фраз: "Ты такой умный", "Ты настоящий художник". Когда ребенок слышит такую ​​личностную похвалу, может стать не таким настойчивым после неудачи.

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Также в будущем может избегать сложных задач, опасаясь, что ошибка будет угрожать авторитета.