Как правильно хвалить ребенка: ученые рассказали, какая самая популярная ошибка родителей
Во время воспитания очень важно, чтобы родители правильно хвалили своего ребенка. Так считают психологи университета города Акрон в США и Амстердамского университета.
Чтобы правильно похвалить ребенка нужно акцентировать внимание не на личностных качествах, а на процессе достижения результата. Об этом сообщило издание Forgue.
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Хвалить надо так, чтобы эти слова были скромными, правдивыми и сосредоточенными на процессах.
Родители беспокоятся. Они могут стать чрезвычайно осторожными в своих высказываниях, но не должны переставать хвалить своих детей,
– добавил психолог Амстердамского университета Эдди Бруммельман.
Родителям нужно избегать фраз: "Ты такой умный", "Ты настоящий художник". Когда ребенок слышит такую личностную похвалу, может стать не таким настойчивым после неудачи.
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Также в будущем может избегать сложных задач, опасаясь, что ошибка будет угрожать авторитета.
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