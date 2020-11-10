Важно не упустить момент и с детства формировать культурное поведение ребенка. Однако стоит помнить, чтобы дети хорошо воспринимала правила, родителям также нужно подавать пример собственными действиями.

Быть толерантным к другим людям

Дети – очень непосредственные, поэтому часто могут громко говорить о том, что видят. Сообщило издание "Мой ребенок".

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Ребенку нужно рассказать, что так делать нельзя, ведь слова могут обидеть человека, даже если не имели в виду ничего плохого.

Малыш должен знать, если он увидел на человеке то, что его заинтересовало, лучше просто спросить об этом маму на ушко или чуть позже, когда рядом не будет посторонних.



Быть толерантным к другим людям / Фото Montreal Therapy Centre

Также важно сделать акцент на том, что комплименты людям можно говорить без стеснения. Так ребенок никого не обидит, а только поднимет настроение или утешит.

Владеть культурой общения

Общение – это диалог, а не монолог. Научите ребенка культуры общения: он должен знать, что без остановки говорить о себе – не очень вежливо. Нужно спрашивать и другого человека о его делах, настроение.

Это не только даст малышу азы коммуникации с ранних лет, но и научит сопереживать людям, уметь их слушать.

Помогать незнакомым людям

Стоит рассказать ребенку, что нельзя никуда идти с незнакомыми людьми, садиться к ним в машину. Однако всегда можно вести себя вежливо, если вдруг на улице кому-то понадобилась помощь, не проявлять агрессии и не быть грубым к другим.

Быть благодарным

Благодарность многим людям дается с большим трудом, а все потому, что этому не учили в детстве. Нельзя позволить, чтобы ребенок относился к добрым поступкам, как к чему-то обыденному.



Быть благодарным / Фото Highlights

Важно научить ценить помощь других, всегда говорить "спасибо". Иначе в будущем неблагодарное поведение перерастет в эгоизм. Также у ребенка могут возникнуть проблемы в общении с людьми.

Не брать без разрешения чужие вещи

Этом важно научить ребенка еще до того, как он пойдет в детский сад. Иначе эта проблема очень остро может его коснуться. Ребенок должен понимать, что перед тем, как взять чужую игрушку или иную вещь, нужно спросить разрешения.

Убирать за собой

Если ребенок уже может выполнять простые просьбы и указания, нужно научить его убирать за собой – игрушки, грязные кисточки после рисования или стакан после сока.

Проявлять уважение к старшим

Научите ребенка уважать дедушек и бабушек, откликаться на их просьбы, помогать. Дети, которые будут это знать, всегда уступят место в транспорте пожилой женщине и не пройдут мимо дедушки, которому стало плохо на улице.

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Не нарушать границы личного пространства

Научите ребенка тому, что мир не крутится вокруг него, есть другие люди, а это значит, что нужно уважать их личное пространство. Если человек не хочет о чем-то говорить – не нужно спрашивать.