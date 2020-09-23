Родители тщательно заботятся о физическом здоровье детей, однако часто забывают о психическом. Поэтому психолог Юлиана Маслак обратила внимание на эту проблему и дала действенные советы, которые стоит сделать нормой.

Своими советами Юлиана Маслак поделилась с родителями в инстаграме. Она подобрала 9 активностей, которые помогут ребенку чувствовать себя всегда в комфорте и безопасности, а также не иметь проблем с психическим здоровьем.

Важно 9 правил безопасности, которым родители обязательно должны научить своих детей

Будьте здесь и сейчас

Детям нужно чувствовать, что родители заботятся о них и находятся в настоящем моменте их жизни. Этого достичь легко: планируйте и обращайте внимание не на новые сообщения в сети, а на то, что вокруг вас. Медитируйте и отдыхайте вместе с ребенком.

Три добрые дела

Перед сном уделяйте время на разговоры с ребенком. Обсудите с малышом, какие добрые дела он или она хотели бы реализовать на следующий день. Запланируйте какое-то общее для вас обоих.

Говорите о чувствах

Не стоит игнорировать переживания и мысли ребенка, даже если они на первый взгляд кажутся ерундой. Часто потомки не знают, как передать эмоции и рассказать о вещах, которые их огорчают. Поэтому выделите время, когда вы можете один обсудить мысли, переживания, чувства и планы ребенка.

Фантазируйте

Практикуйте с малышом сочинение историй. Можно превратить фантазии в определенную игру, когда вы рассказываете друг другу о каких-то и должны угадать – выдумка это правда. Или создавайте собственные сказки о животных и их отношениях. Здесь важно не смеяться, а проявить интерес к фантазиям вашего ребенка.

Фантазируйте с ребенком / Фото Unsplash

Тестируйте мысли

Помогите ребенку посмотреть на мнение с разных сторон. Для этого дайте несколько вопросов, которые могут поставить правдивость мнения под сомнение.

Заботьтесь о малыше

Направляйте и поддерживайте ребенка, лелейте навыки заботы о себе. Например, чтобы малыш выбирал вкусную и полезную пищу, хорошо спал, вел активный образ жизни, занимался спортом и имел собственные хобби.

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Вызов собственному мышлению

Стимулируйте ребенка к разному развитию. Пусть потомок посмотрит и оценит ситуацию в новый для себя способ, развивайте навыки замечать полезные, более реалистичные и бесполезные убеждения. Например, как определить, что цвет бумаги – коричневый. Вместо того, что просто сказать, что он коричневый, смешайте зеленую и красную краски, чтобы на примере доказать это.

Тревожное время

Выделяйте несколько минут в сутки, когда будете обсуждать неприятные детали дня. Что вызывает у вашего ребенка тревогу, беспокойство или раздражение. Помогите справиться с этими чувствами и дайте советы потомству.

Не стоит делать это в строго определенное время, чтобы не было напряженной атмосферы ни для вас, ни для ребенка. Подберите подходящее время для обсуждения этой темы.

Активный план

Организуйте различную активность для своего ребенка. Поход в песочницу, игра с мячом, езда на велосипеде, поход в парк или зоопарк, чтение книг или смакование сладостей в кафе: разнообразьте развлечения для своего малыша.



Планируйте развлечения с ребенком / Фото Unsplash