Многие женщины отказываются убирать свои свадебные платья в глубину гардероба. Вместо этого они их переделывают и одевают снова.

Костюм для дочери

Рейчел Фалкнер, которая вышла замуж в 1990 году, обнаружила, что ее свадебное платье начало желтеть. Об этом она рассказала изданию Guardian.

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Поэтому женщина позволила своей дочери использовать платье на Хэллоуин для костюма "Труп невесты".

"Мои друзья были в шоке. Однако вышел замечательный костюм. И мы с этого хорошо посмеялись", – вспомнила Рейчел Фалкнер.



Свадебное платье для дочери на Хэллоуин / Фото Guardian

Болливудская стиль

Анита Гера вышла замуж в 2006 году и до сих пор продолжает носить составные части своего наряда – тунику, штаны и дупатта (длинный шарф) на вечеринки, хоть брак и закончился.

Я выросла в Индии. Для меня белый – это цвет похорон, а красный – это цвет, который ты надеваешь в радостные случаи,

– рассказала Анита Гера.

"Я знаю, что это моя свадебная одежда, но для большинства людей это будет просто похоже на какой-то гламурный наряд в болливудском стиле", – добавила Гера.



Болливудский стиль / Фото Guardian

Для благотворительности

Джорджия Кео-Хорган вышла замуж в 2013 году в наряде от eBay. Тогда она подумала, что сделает что-то из платья для будущего ребенка.

Сын Джорджии умер буквально через несколько часов после рождения. Однако женщина нашла благотворительную организацию под названием Cherished Gowns, которая превращает свадебные платья на траурную одежду для младенцев.

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"Мне кажется, что с моего платья сделали 11 маленьких платьев с пеленками. Иногда дети рождаются такими маленькими, что трудно найти пеленки, которые им могут подойти", – рассказала Джорджия Кео-Хорган.



Платье для благотворительности / Фото Guardian

Одежда для беременных

Лин Армстронг вышла замуж в 1971 году. Тогда у нее не было никакого представления о том как переделать платье.



Одежда для беременной из свадебного платья / Фото Guardian

Когда на 6 месяце беременности ей понадобился наряд для ужина, женщина не захотела покупать что-то новое, а превратила свое свадебное платье на одежду для беременной.