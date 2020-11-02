Часто в диалоге с детьми родители используют фразы-паразиты. Взрослым может показаться, что благодаря этому их объяснение будет лаконичными и понятным. Однако ребенок видит совершенно иной смысл в послании, ведь их ход мыслей отличается от родительского.

Семейные психологи Екатерина Гольцберг и Светлана Шумская проанализировали популярные родительских фраз и их влияние на детскую психику в издании "Украинская правда".

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Мальчики не плачут

По словам Екатерины Гольцберг, такое выражение закрепилось в сознании из-за желания вырастить сильного мужчины.

На самом деле такой фразой родители блокируют желание сына проявлять чувства, которые являются абсолютно нормальными. Не стоит делить эмоции на хорошие и плохие, поскольку все они нужны человеку для формирования его как личности.



Мальчики не плачут / Фото Messy Motherhood

"Для ребенка эта фраза звучит так – ты не имеешь права проявлять чувства, не можешь выразить, что тебе больно или обидно", – пояснила Светлана Шумская.

Как это проявляется во взрослом возрасте

Мужчины, которые в детстве привыкли прятать собственные эмоции, не умеют сопереживать и поддерживать родных. Также подавленные эмоции могут проявляться в физиологических проблемах.

Эмоции, на которые родители не научили реагировать, найдут выход где-то в теле и будут иметь разрушительный характер. Во взрослом возрасте такие мужчины могут идти в деструктив, чувствовать напряжение или злоупотреблять алкоголем,

– рассказала Светлана Шумская.

Эту фразу родителям лучше заменить на разговор с ребенком – какой спектр эмоций он чувствует, а затем поддержать и объяснить ему ситуацию.

Девушки так себя не ведут

Эта фраза аналогична предыдущей за эмоциональным настроем. Однако здесь есть запрет на проявление чувств, которые считаются мужскими. При этом как мальчики могут чувствовать боль страх, тревогу, обиду, так и девушки – злость и агрессию.

"Запрет на проявление чувств, приводит к тому, что они могут переходить в болезненные состояния. Поэтому совершенно нормально, когда девочка может, например, заниматься условно мужскими видами спорта", – сообщила Екатерина Гольцберг.

Если будешь капризничать – оставим тебя здесь

Цель высказывания – напугать ребенка, чтобы он прекратил делать какие-то нежелательные вещи. Также можно добавить запугивания полицией, врачами и похищением.

Этой фразой мы сообщаем ребенку, что он в принципе для нас не имеет ценности. Родители являются важными взрослыми для ребенка, к которым у него возникает привязанность,

– отметила Екатерина Гольцберг.

"Если этот важный человек может его оставить, отдать милиционеру, врачам или продать, ребенок чувствует, что теряет свою ценность как человек", – добавила Гольцберг.

Тогда у ребенка будет две модели поведения:

Шантаж, чтобы повысить свою ценность. Закрытие в себе. Ребенок верит родителям и думает, что он никому не нужен.

"Поэтому во взрослом возрасте могут даже рождаться суицидальные мысли, если человек сталкивается с похожей ситуацией. Например, ушла жена", – добавила експертка.

Также у ребенка начинается страх перед всем миром и он перестает доверять людям. Кроме этого, растет неуверенность.

Помощь посторонних лиц

"Часто бывают такие ситуации, что третьи лица еще начинают подыгрывать – тогда мама должна встать на защиту своего ребенка", – отметила Светлана Шумская. Такая фраза может не только напугать ребенка, но и дискредитировать родительский авторитет.

Посыл этой фразы такой: я с тобой не справляюсь. Родители показывают свою слабость и якобы прибегают к помощи сторонней более сильной личности. То есть с родителями можно дальше капризничать, ведь они ничего не сделают,

– пояснила психологиня.

Эксперты посоветовали разделить чувства ребенка и поговорить о них. Для лучшего понимания стоит также установить зрительный контакт или погладить "зону покоя", которая расположена на спине между лопаток.

Из-за стола не встанешь, пока не доешь

Высказывания, содержащие в себе запугивание, угрозы и шантаж в отношении пищи, относятся к пищевому насилию.

При этом не учитываются потребности ребенка и у него нет выбора. Хотя часто ему просто может быть невкусно. Впоследствии пищевое насилие может приводить к ожирению или отвращения к пище.



Пищевое насилие / Фото CBC

Кроме того, пища может путаться с любовью, когда ребенок во взрослом возрасте сталкивается с какой-то проблемой и начинает ее заедать.

"Он воспринимает это как заботу и любовь, потому что слышала нечто подобное: "Бабушка так старалась, целый вечер готовила, а ты бессовестный не хочешь есть", – пояснила Светлана Шумская.

История фразы

"Исторически так сложилось, что страна пережила голодомор и войну. Поэтому если ребенок пухленькая и хорошо ест – это счастье для бабушек и дедушек. Но родители должны понять, что здоровое тело – это далеко не о лишнем весе", – пояснила Екатерина Гольцберг.

Говорить ребенку такие фразы опасно, поскольку в сознании может отметиться чрезмерная любовь или наоборот отвращение к пище.

Эксперты отмечают, что здоровый ребенок и так будет хотеть есть, поэтому не стоит использовать подобные манипуляции.



Дети и еда / Фото LV Lawyer

Лучше прислушаться к предпочтениям ребенка, предложить ему несколько вариантов пищи или предварительно даже составить меню.

Также могут помочь приятные семейные ритуалы, например, совместные приемы пищи всей семьей за столом. Тогда это будет связано с приятными воспоминаниями об общении и совместное семейное дело.

Не огорчай маму или папу

Это шантаж, который говорит о том, что ребенок может стать виновником чужих бед. Когда родители используют такое выражение, малыш может чувствовать стыд и разочарование.

Если ребенка все время этим шантажировать, то безусловно привьем страх. Он может помешать в будущем устроить свою личную жизнь и быть собой. Получается, ребенок в какой-то степени становится заложником мысли важных людей,

– рассказала Екатерина Гольцберг.

Какие-то поступки детей действительно могут огорчить родителей, но тогда нужно отделить действие от самого ребенка.

"Да, меня это расстроило, но это не потому, что ты – плохой, а потому, что можешь поменять свои действия", – добавила психологиня.

Это нельзя, потому что я так сказала

"Ребенок воспринимает это так, что его мысли и чувства сейчас не важны. Для мамы это проще, быстрее и понятнее, а для ребенка – о том, что он никто и звать его никак. Тогда вырастают пассивные, бесхарактерный и испуганные взрослые, которые затем подчиняются и не могут отстаивать свое мнение", – сообщила Светлана Шумская.



Нельзя, потому что я так сказала / Фото FirstCry Parenting

Понятно, что родители имеют право принимать какие-то важные решения или устанавливать семейные правила. Однако с детьми это стоит обсуждать так, чтобы у них было понимание, почему все так происходит.

"Эту конструкцию можно заменить на "это правило нашей семьи". Тогда нужно действительно установить это правило и объяснить, что это значит", – рассказала Гольцберг.

А если я найду – сделаю

Фраза излучает тотальное недоверие и намек наказания. Это влияет на самооценку ребенка и его уверенность в собственных силах.

Ребенок действительно мог что-то пропустить, но здесь уже рождается страх перед родителями, чувство стыда, вины, неполноценности,

– сообщила Светлана Шумская.

"У ребенка включается чувство повышенной тревожности, тогда он пробует еще раз, но из-за стресса может ничего не получиться", – отметила Шумская.

Я лучше знаю, что тебе нужно

В силу своего опыта родители действительно могут принимать какие-то ключевые решения в жизни ребенка, при этом они должны ставить пределы для своей деятельности.

"Эту фразу также нужно заменить на то, что у родителей больше жизненного опыта, поэтому в этой ситуации они принимают решение. Просто нужно понимать, что и на каком этапе родители могут решать за ребенка", – пояснила Екатерина Гольцберг.

Она добавила, что в какой-то момент ребенка нужно отпустить и дать ему возможность выбирать самому. Взрослому ребенку нужно приводить аргументы и факты, почему принято такое решение.

Ты знаешь, как эти деньги трудно даются

Светлана Шумская отметила, а кто об этом рассказал ребенку. Этот вопрос напрямую связан с финансовой грамотностью и распределением семейного бюджета.

У ребенка нет таких знаний, поэтому самостоятельно он просто не может оценить расходы и возможности семейных доходов.



Дети и деньги / Фото familiii

"Сначала ребенка балуют, иногда даже компенсируют свое отсутствие дарованием подарков, а потом когда у ребенка появляется вкус к жизни, он действительно не понимает сколько это стоит. Ему никто не объяснил, что есть семейный бюджет и определенный уровень заработка семьи", – отметила психологиня.

Родителям нужно коммуницировать с ребенком на тему средств и развивать его финансовую грамотность. "Не надо бояться рассказывать детям, что сколько стоит. Мы должны говорить, какие у нас есть расходы и как это сталкивается с нашим доходом", – добавила Екатерина Гольцберг.

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Молодец

Частая ошибка родителей – похвала за то, что от ребенка не зависит, он не достиг в этом успеха самостоятельно.

"Похвала желательное явление для ребенка и заменить ее ничем не возможно. При этом нужно разучиться хвалить детей за вещи, которые от них не зависят. Их следует хвалить за определенные действия", – считает Екатерина Гольцберг.

Здесь важна эмоциональная окраска фразы, потому что даже похвала может выглядеть равнодушно и обидно, из-за неправильной подачи.

Тебе еще рано это знать

Часто родители не хотят тратить время на долгие объяснения, поэтому легче отложить разговор до условного периода, когда ребенок "подрастет".

"Любые вещи можно объяснить ребенку разного возраста на понятном ему уровне. Есть одна интересная формула по этому поводу – когда ребенок задает вопрос, то нужно понять, что он уже об этом знает. Иногда ребенок просто хочет подтверждения своих знаний. Если они вас устраивают – достаточно просто согласиться", – рекомендовала Екатерина Гольцберг.



Тебе еще рано знать / Фото The Irish Times

Светлана Шумская отметила, что для ребенка такая фраза может сигнализировать о ее неполноценности или же отбить желание спрашивать о чем-то у родителей. По словам експертка, счастья, если дети продолжат задавать вопросы родителям в подростковом возрасте.

Я в твоем возрасте

Эта фраза может быть как комплементарной, так и оскорбительной для ребенка, в зависимости от контекста. Отрицательный посыл выражение будет, если указать на недостатки ребенка через собственные достижения.

Идет посыл будто бы ребенок неполноценный, ведь отец мог больше. Он чувствует обесценения. Это может развивать комплекс неполноценности,

– предостерегла Светлана Шумская.

С другой стороны, это воспринимается как похвала, если родители указывают на то, что не удалось у них.

А вот сын моей подруги

Популярное и очень болезненное сравнения. Впоследствии оно может перерасти в горы комплексов и злость к человеку, с которым сравнивают.



Сравнение вызывает злость / Фото Positive Parenting Solutions

"В данном случае речь идет о сравнении, что очень неправильно. Это всегда приводит к обратному эффекту. Ребенку, как минимум, очень обидно. Это также плохо влияет на самооценку", – отметила Екатерина Гольцберг.

Родители, которые используют такую ​​фразу, не чувствуют, как обесценивают свой труд и возможности. Ведь развитие ребенка как личности – это то на что они имеют прямое влияние.

Сделай через "не могу"

Такой месседж показывает равнодушие и отсутствие взаимодействия между ребенком и родителями.

"Это то же самое, что мне не важно, что "ты не можешь – ты должен". Это сигнализирует, что родителям не важны чувства ребенка, его настроение и отсутствие знаний", – пояснила Светлана Шумская.

Родители должны без скептицизму разобраться в том, что означает детское "не могу".

Это может быть страх допустить ошибку, например, или вынужденная беспомощность, когда раньше за ребенка делали слишком много и теперь он боится сделать это сам,

– отметила Екатерина Гольцберг.

Лучший способ выйти из такой ситуации – именно предложить свою помощь, но не выполнять задачи вместо него. Важно, чтобы дети почувствовала интерес и поддержку.

Если все будут прыгать с моста, ты тоже пойдешь

"Сравнение – это всегда о самооценке и ее самоуничтожения. Родители ее просто убивают", – отметила Екатерина Гольцберг.

Это тоже одна из таких разрушительных фраз, не дает родителям понять глубину проблематики.

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"Чтобы обойти эту фразу, лучше спросить ребенка, что у него сейчас происходит в жизни, почему он именно с этой компанией, что у них общего, что он чувствует, какую потребность этим закрывает", – рассказывает Светлана Шумская.