Через рисование на бумаге дети выплескивают свои эмоции, учатся понимать окружающий мир и самих себя. Именно поэтому благодаря такой творчества можно "прочитать" характер малыша или узнать его настроение.

В какой последовательности рисует членов семьи

Когда ребенок первым рисует себя, это не свидетельствует о его эгоцентричности. На листе бумаги он создает свой уникальный мир. Об этом сообщило издание 4mamas.

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Родителям стоит задуматься, если на рисунке нарисован только ребенок. Это, например, может означать, что он испытывает чувство одиночества и не воспринимает себя "частью семьи".

После себя ребенок чаще всего рисует того члена семьи, который для него является наиболее важным. В конце, конечно, появляются кошки или собаки. Если вдруг животное появляется на втором месте, то ребенок таким образом сообщает, что ему одиноко.

Какие цвета выбирает

Любимое и близкое существо ребенок будет пытаться раскрасить таким же цветом, как и себя.

Красные, оранжевые, малиновые цвета – это выбор активных, непоседливых детей.

Синие, зеленые, голубые цвета предпочитают тихие, спокойные дети.

Если на рисунке присутствует контраст черного и белого, это может свидетельствовать о внутреннем конфликте, с которым малыш не может справиться.

Что значит "забывания" кого-то из родственников на рисунке

Скорее всего, этот "кто-то" ребенку неприятный. Может быть, что это маленькая месть за недавнюю обиду или наказание. Или с этим человеком у ребенка отсутствует эмоциональный контакт.



Родственники на рисунке / Фото Austin Monitor

Вся семья держится за руки, все улыбаются – это рисунок, который свидетельствует о том, что ребенку хорошо со своими домашними.

Если мама, папа, малыш нарисованы отдельно, еще и невеселыми, то стоит подумать, почему малыш именно такой видит семью. Часто можно наблюдать, как ребенок рисует отдельно братьев или сестер. Так иногда он сообщает о том, что ревнует родителей и стремится их внимания.

Ребенок нарисовал себя слишком маленьким

Возможно, он считает себя слишком зависимым от родителей или недооценивает свои возможности. Старайтесь чаще хвалить его и подчеркивать любые положительные моменты.

Тот персонаж или предмет, который вызывает у ребенка наибольшую тревогу, изображается большим напором карандаша, заштриховывется или обводится.

Части лица и тела – главные детали рисунка. Отсутствие какой-либо детали настораживает. Если кто часто ругает ребенка, то малыш запросто может забыть нарисовать ему рот, чтобы "не кричал".



Детские рисунки / Фото Pictoeduca

Старайтесь почувствовать настроение всего рисунка: какие эмоции он передает, что в этой картинке насторожило. После того как определите эмоциональное состояние своего малыша, попробуйте сравнить это с семьей. Хвалите ребенка, если заметили низкую самооценку. Налаживайте отношения малыша с тем членом семьи, который нарисованный на слишком большом расстоянии от художника.

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Как и когда оценивать рисунок

► Выберите момент, когда у ребенка будет хорошее настроение и предложите ему порисовать.

► Предложите малышу нарисовать вашу семью или семью каких-либо зверей.

► Не будьте рядом с ребенком, когда он будет рисовать.

► Не обсуждайте при малыше результаты рисования, – ему это совсем ни к чему.

► С помощью своей интуиции старайтесь увидеть в рисунке все то, что ребенок хотел сказать.