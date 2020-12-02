Все интеллектуальные навыки в мире мало стоят, если дети не уверены в своих силах. Вот почему родители должны ставить на первое место формирования здоровой самооценки ребенка. Для этого взрослым нужно уметь подобрать слова, внушающие веру.

Ты сможешь это сделать

Слова становятся внутренней речью в сознании ребенка. Поэтому пусть вера родителей переходит в язык. Об этом сообщило издание Motherly.

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Старайтесь не говорить таких вещей, как "Ты себе навредишь", "Ты упадешь" – тон и речь должны передавать уверенность.

Это было смело

Иногда нам нужно замечать некоторые вещи вслух. Это значит сообщить ребенку, что его смелость видно. Когда родители замечают, что дети смелые, они и сами начинают это видеть.

Ты это получишь

Вы знаете, что они обладают необходимыми навыками и средствами. Родительский голос доверия придаст им дополнительный толчок, необходимый для достижения успеха.

Я верю в тебя

Как отец или мать, вы верите в возможности своего ребенка. Когда вы откровенно сообщаете, что верите в них, это вдохновляет их самих.



Я верю в тебя / Фото Trusted

Ты можешь сделать и то, что кажется тяжелым

Иногда препятствия могут казаться ребенку непреодолимыми. Поэтому эта фраза скажет именно то, что ему нужно услышать – признание того, что это тяжелая работа, но он на нее способен.

Что бы ни случилось, я люблю тебя

Наши дети должны слышать слова, передающие безусловную любовь. Они должны понимать, что родители любят их, независимо от того, что делают.

Давай попробуем вместе

Иногда нам всем нужна "рука помощи". Будьте уверены, что дети знают, что вы будете такой "рукой", когда им это потребуется.



Давай попробуем вместе / Фото everymum

Как ты это сделал?

Задавайте вопросы. Когда вы видите, как ребенок сделал что-то тяжелое, скажите: "Как тебе это удалось? Ты можешь сделать это снова?"

Это звучит потрясающе, расскажи мне больше

Сделайте шаг вперед, когда видите, как ребенок старается что-то сделать и как проявляет усилия. Попросите его об этом рассказать. Тогда услышите гордость в голосе, когда он будет объяснять.

Как я могу помочь?

Когда ребенок застрял, не бойтесь предложить свою поддержку. Сообщите, что есть предложение помощи.

Отдавай все лучшее

Мы никогда не сможем победить во всем, сделать все и быть всем. Но мы можем отдавать все возможное. Учите детей этому уроку.

Я знаю, что это трудно, но я видел, как ты это делал раньше

Это может показаться ошеломляющим, но давайте детям свидетельство того, когда они имели успех раньше. Это вселит уверенность, что они могут это сделать еще раз.

Ты – этого достаточно

Неважно, какой будет результат – дети должны знать, что достаточно быть такими, какие они есть.



Будь таким, какой есть / Фото Phys.org

Ты делаешь меня гордым

Говорите ребенку прямо и четко, что вы гордитесь им. Этого никогда не бывает достаточно.

Даже когда мы разочарованы, мы все равно любим друг друга

Чувство разочарования, гнева и отчаяния – это общие человеческие эмоции. И несмотря на эти большие чувства, мы будем стоять на стороне наших детей с безусловной любовью.

Интересно, что было бы, если бы...

Попробуйте вызвать интерес и новый образ мышления, задавая вопросы о возможности.

Знаешь, что означает "крепкий"

Дети любят изучать новые слова. Расскажите им о твердость, стойкость и настойчивость, чтобы помочь достичь этих целей.

Хочешь услышать историю?

Делитесь историями со своими детьми. Расскажите им о случаях, когда вы преодолевали препятствия, достигали своих целей и тянулись к звездам.

Хочешь попробовать что-то безумное?

Бросьте вызов своим детям вещами, которые, по их мнению, недостижимы, даже если это звучит немного безумно. Они могут удивить вас и себя.



Сделать что-то безумное / Фото Aleteia

Иногда новые вещи могут показаться страшными, но они могут быть захватывающими

Маленькие дети, как правило, цепляются к привычной для людей среде. Но если мы подчеркнем, насколько захватывающими и радостными могут быть новые впечатления, мы можем поощрить уверенность выйти из зоны комфорта.

Я знаю, что ты приложил все усилия, и горжусь этим усилиям

Когда мы видим, как они упорно работают и отдают все, что могут, то надо признать эти усилия. В конце концов, жизнь – это путешествие, а не сам пункт назначения.

Похоже, тебе это очень интересно, давай рассмотрим это подробнее

Поощряйте любопытство и изучения у детей разного возраста. Как результат, они будут чаще уверенно искать новую информацию и опыт.



Любознательность ребенка / Фото Science News for Students

Иногда мы делаем ошибки, и именно поэтому мы учимся

Не бойтесь говорить с детьми об ошибках. Научите их не бояться ошибок.

Как ты бросил сегодня себе вызов?

Начните разговор о росте, изменение и риск. С каждым вызовом и достижением их самооценка будет расти.

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Повторяй за мной: "Я могу это сделать"

Позитивные утверждения мощные – они могут переработать мозг. Когда мы учим своих детей пользоваться положительными утверждениями с раннего возраста, они будут получать пользу от этого во взрослом возрасте.