Пользователь TikTok придумал уникальный способ, чтобы помириться с женой, которая не хочет с ним разговаривать. Именно поэтому он решил самостоятельно создать благоприятные условия для того, чтобы решить конфликт в семье.

Муж, у которого в TikTok никнейм @trip_uhl_d, продемонстрировал необычный способ помириться с женой.

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Он переставил батарейки в пульте от телевизора, положил сковородки на высокие полки, повидкручував лампочки и перекрыл воду в унитазе.

Также выключил Wi-Fi, уменьшил мощность кофемашины и поменял настройки телефона. Все эти действия он сделал для того, чтобы жена обратилась к нему за помощью.

Не все подписчики оценили идею блоггера по примирению. Появились даже те, кто оставляли такие комментарии: "Моя бывшая была настолько упорной, что купила бы новый телевизор, унитаз и сковородки, чтобы и дальше не разговаривать".

Смотрите видео пользователя TikTok: