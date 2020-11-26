Быт часто может испортить даже самые идеальные отношения. Чтобы этого избежать, стоит следовать простым правилам, которые не позволят превратить ежедневную рутину в муку, а сделают каждый момента совместной жизни настоящим праздником.

► Найдите общее увлечение. Это прекрасно, если парень ездит на футбол, когда у девушки занятия по рисованию. Однако должно быть хоть что-то, что пара любит делать вместе. В трудные моменты, это маленькое хобби может сблизить. Об этом рассказал издание Elle.

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► Фокусируйтесь на хорошем. Этот трюк хорошо работает с животными и детьми, а вот о взрослых часто забывают. Хвалить партнера, даже по пустякам, видеть только хорошее – большой труд. Счастливые пары не замечают недостатков.



Фокус на хорошем / Фото Author Love

► Говорите "люблю тебя" и "хорошего дня" каждое утро. Звучит банально, но это очень важно. Возможно, эти слова помогут любимому выстоять в пробке или справиться и сложным отчетом.

► Доверяйте и прощайте. Конечно, все зависит от масштаба трагедии. Но важно помнить, что разрушить намного проще, чем построить. Кому нужны эти обиды?



Подробнее / Фото Lifehack

► Ложитесь спать вместе. Согласитесь, нет ничего милее, чем обниматься и говорить перед сном.

► Держитесь за руки. Приучите себя, как выпивать стакан воды утром. Результат не заставит долго ждать.

► Обнимайтесь ежедневно. Это же так просто! У нашей кожи есть память на приятные и не очень прикосновения. По статистике, пары, которые регулярно обнимаются, меньше болеют и крепко спят.

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► Желайте доброй ночи. Независимо от ситуации. Также "закрывайте" ссоры перед сном. Ведь ваша любовь гораздо сильнее всех проблем на свете.