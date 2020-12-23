Часто для подростков выбор будущей профессии – является сложным этапом. Они неуверенные в своем выборе, а также боятся сделать ошибку. Поэтому родителям стоит уметь поддержать и помочь ребенку.

Когда стоит думать о выборе профессии

Правильного возраста для выбора профессии нет. Учиться новому нужно всю жизнь, а выбирать или менять профессию тогда, когда к этому человек готов. Об этом сообщили в издании "Освита нова".

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Чем раньше ребенок начнет исследовать свои сильные стороны и то, как устроен мир, тем больше у него будет шансов найти работу по душе.

Нужно выбрать одно направление из тех, которые нравятся. Посвятив ему 1 – 2 года времени – этого будет достаточно, чтобы пройти определенные трудности и достичь результата.



Родители и дети / Фото Gadget Freeks

Какую роль в профориентации играют родители

Родители играют важную роль в жизни каждого ребенка. Хотя подростки уже чувствуют себя взрослыми, однако они ожидают, что в вопросе выбора профессии взрослые им помогут. Советом или ответами на наболевшие вопросы.

Однако иногда эта помощь может иметь обратную сторону – давление родителей имеет негативные последствия для карьерного развития ребенка.

Диалог является лучшим способом помощи. С ребенком стоит пообщаться и понять, что ему нравится, понаблюдать за тем, к чему у него "лежит душа", что вдохновляет.

► Если ребенок креативный – следует выбирать творческие профессии. Особенно, когда они уже реализуются онлайн: диджитал-дизайн, арт, видеосъемка, режиссура, копирайтинг, то есть речь идет о создании креативного контента, сейчас очень актуальной.

► Если у ребенка аналитический и системный склад ума, стоит рассмотреть программирования, инжиниринг, разработку систем автоматизации, робототехнику, работу с большими массивами данных (Big Data). Научная карьера тоже может вдохновить такого ребенка, особенно в космической индустрии.



Профориентация / Фото The Sun

► Тем, кто видит себя в работе с людьми в помогающих профессиях, однозначно стоит рассмотреть медицину, психологию, коучинг, конфликтологии. С полной диджитализациею нашей жизни актуальными становятся профессии, связанные с кибербезопасностью. Выбор за ребенком.

Важно помнить, что в быстро меняющемся мире самые крутые идеи возникают на пересечении профессий, поэтому не стоит себя ограничивать в желании изучить новые дисциплины.

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Чтобы ребенок не выбрала, стоит готовить его к тому, что учится нужно постоянно, изучать новые дисциплины, так же как и интересоваться инновациями. Скорость трансформаций будет только расти и поэтому, чтобы оставаться конкурентоспособными, необходимо держать руку на пульсе.