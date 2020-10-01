В Индонезии 15-летнего мальчика и 12-летнюю девочку заставили жениться после нарушения местного обычая, запрещающего встречаться после захода солнца.

Детские браки долгое время были спорным вопросом в Индонезии. И теперь они снова попали в поле зрения через историю молодой пары подростков, вынужденных жениться только через 4 дня свиданий. Об этом сообщило издание Oddity Central.

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Местные СМИ сообщили, что на 15-летнего Сухайми и его 12-летнюю девушку Нур Херавати давили родители из-за давнего мусульманский закон, согласно которому человек обязан жениться на девушке, если они видятся после захода солнца.

Несмотря на то, что в Индонезии минимальный возраст для вступления в брак - 19 лет и в свадьбу было много противников, включая главу поселения там управлением по делам религий в Индонезии, отменить свадьбы не удалось.



Детский брак в Индонезии / Фото Oddity Central

Как сообщается, родители Сухайми пытались предотвратить брака, но безуспешно. "Говорят, это из-за обычаев. Если вы приносите девушку домой поздно, вы должны жениться на ней. Мы пытались предотвратить это и разделить их. Однако родители (невесты - 24 канал) настаивали на том, что они должны жениться", - сообщил начальник деревни Монтонг Прае Эхсан.

Смотрите видео свадебной церемонии: