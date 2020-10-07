Невеста Кристин сделала своему жениху Питеру необычный свадебный подарок. Она отвезла мужа в дом престарелых после того, как состоялась регистрация брака. Ведь именно там живут его бабушка и дедушка.

Эту историю рассказал свадебный фотограф из австралийского Сиднея Брендан Самуэльс изданию Daily Mail.

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Невеста закрыла жениху глаза повязкой и подвела к стеклянной двери, за которыми ждали его родные. Дедушки одели в костюм, а бабушка подготовила для молодоженов конверт с деньгами.

Когда он увидел своих бабушку и дедушку, то растаял в улыбке. Кристина также не сдержала эмоций и расплакалась,

– рассказал Самуэльс.

Невесты не смогли пообщаться с родственниками лично через ограничения, введенные для борьбы с COVID-19.

Самуэльс призвал людей чаще звонить своим бабушками и дедушками. "Отправьте им видеосообщение или письмо. Именно они нянчили вас, когда родители шли на работу. Это они с гордостью рассказывают о вас друзьям и помогают вам понять, что такое безусловная любовь", - отметил он.

Смотрите фото, которые сделал фотограф: