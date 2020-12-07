Мать, которая потратила более 60 тысяч фунтов стерлингов на пластические операции, чтобы быть похожей на Барби заплатит сыну-подростку за операцию на нос, как подарок на Рождество. Поскольку считает, что это поможет парню делать лучшие фото.

Марсела Иглесиас, которой 43 года, участвовала в косметических процедурах и считает, что хирургическое вмешательство является правильным выбором, чтобы сделать ее 19-летнего сына Родриго счастливым. Об этом сообщило издание Mirror.

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Парень уже имел инъекции ботоксу в кончик носа, однако сейчас решил обратиться к хирургу. Мать-модель, которую часто принимают за девушку или сестру Родриго, полностью поддерживает его выбор.

Он обнаружил, что ему не нравится форма носа. Процедура поможет ему лучше фотографироваться. Он уже пробовал некоторые уколы ботоксу на кончик носа, которые не давали ноздрям выглядеть шире. Однако это продолжалось лишь пару месяцев,

– заявила Марсела Иглесиас.

"Больше всего боюсь, что однажды он придет после пластики и скажет: "Смотри, мама, я сделал операцию, а ты даже не принимала в этом участия!". Я сильно разочаруюсь, что не поддержала сына", – сообщила Иглесиас.



Родриго и Марсела Иглесиас / Фото mirror

Она добавила, что нос Родриго не требует много работы, поскольку, по ее мнению, кость не придется ломать, а только доработанный кончик.

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Позже Марсела защищала свою позицию, утверждая, что недавно у Родриго диагностировали слегка отвергнутую перегородку, поэтому операция может способствовать лучшей способности дышать.