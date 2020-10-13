Чаще всего нарциссы сохраняют напоминание о прошлых отношениях. Все потому, что благодаря "памятным подаркам" они поддерживают свою самооценку. Они не несут для них сентиментальной ценности, только эгоистическую.

Александра Немийское в статье "Охота на любовников: нарциссы сохраняют трофеи со своих прошлых отношений" рассказала, почему люди сохраняют символы и вещи, связанные с прошлыми отношениями.

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Нарциссизм – черта характера, которая заключается в абсолютной самовлюбленности. Такие личности вступают в отношения только с успешными и привлекательными партнерами, ведь это питает их самооценку.

Именно поэтому после разрыва нарциссы могут хранить подарки, связанные с их предыдущими отношениями. Это не чувство ностальгии, а скорее "трофей", что символизирует их успех в отношениях. Это никак не зависит от качества отношений, не варьируется относительно пола или возраста.

Существует 2 типа нарциссов:

Напыщенные.

Уязвимые.

При этом имеют оба подобное отношение к окружающим – чувство собственной исключительности и превосходства, но отличаются друг от друга в поведении.

Надменные нарциссы смело себя преподносят, выражаясь в уверенном, эмоционально-эксгибиционистском стиле. Уязвимые нарциссы более импульсивны, придерживаются тактики ухода, проявляют застенчивость, а часто и мстительность.

Зачем сохраняют подарки

Нарциссы первого типа могут хранить трофейные сувениры в качестве доказательства своей само эффективности, свободы воли, привлекательности.

Уязвимые нарциссы могут использовать трофейные сувениры, чтобы косвенно повысить свою самооценку за счет предыдущих "заслуг". Таким образом, уязвимые нарциссы могут публично демонстрировать трофейные сувениры, чтобы получить признание и восхищение.



Подарки / Фото Pinterest

Однако в обоих случаях одним общим знаменателем является то, что трофеи олицетворяют успех. Ведь любой приз существует и присуждается для демонстрации успеха и значимости.

Стоит отметить, что нарциссы сразу выбирают "трофейных" партнеров, в которых множество видимых "исключительных добродетелей", как популярность, внешняя привлекательность или общепризнанный успех. А потому и предметы, связанные с бывшими любовниками, рассматриваются как напоминание об их успехах в личной жизни, пусть даже прошлые.

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Поэтому, если вы однажды увидите своего бывшего партнера с вещю, связанной с вами, не обманывайте себя. Если он нарцисс, это не знак того, что он за вами соскучился, это лишь "оберег" их завышенной самооценки и лишенный эмоций символ успеха.