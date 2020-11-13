До определенного возраста плачущего ребенка, можно отвлечь или рассмешить. Однако когда он становится старше, осознанным, а слезы приобретают характер возмущения – не стоит подавлять эти чувства.

Если ребенку больше 3 лет, то скорее всего он плачет из-за того, что проживает какую-то внутреннюю несправедливость, разочарование, бессилие. Об этом сообщила детский психолог Анита Вайаканти изданию "Освита нова".

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Эти чувства становятся сильными и более осознанными именно в таком возрасте, когда происходят первые попытки "нащупывание" своего "Я".

Дети свое возмущение выражают по-разному:

Кто-то злится.

Кто-то кричит.

Кто-то плачет.

Слезы возникают от того, что что-то идет не так, как они хотели, но изменить ничего невозможно.



Детские слезы / Фото Today's Parent

Не стоит запрещать детям плакать или пытаться отвлечь их в этот момент, ведь тогда они:

Не научатся проживать грусть и будут подавлять это чувство.

Не смогут увидеть в родителях принятия, а это очень нужно.

Не научатся утешать себя.

Что надо понимать и помнить

► Родители должны заботиться о себе тоже.

► Помнить о том, что дети плачут не из вредности а потому, что в этот момент они на самом деле глубоко несчастны.

► Ребенок не взрослый человек, он может что-то не понимать, забывать или просто делать, так как ему хочется. Это заложено природой, так называемая проверка границ.

► Дети не хотят быть плохими, самое страшное для них – это потеря родительской любви.

► Нервная система ребенка только развивается, как и мозг. Например, в 5 – 7 лет ребенок не может чувствовать смежные чувства – сестра меня конечно раздражает, но она моя сестра и я ее люблю.

► Дошкольники чувствуя эмоцию, чувствует только одну ее. Например, только злость, забывая о том, что к этому объекту он питает еще и другие чувства.

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Принимая слезы, родители помогают ребенку адаптироваться. С каждым разом ситуация, которая провоцировала слезы и печаль, будет приниматься и становиться понятной для ребенка. А в один день перестанет быть причиной для слез и истерик.