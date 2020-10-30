Всегда сложно понять, когда стоит разорвать отношения. Однако, если действительно поняли, что несовместимы со своим партнером, то завершение может быть правильным решением для обоих. Психологи определили несколько признаков, которые сигнализируют, что пора разорвать отношения.

• Разговоры стали отрицательными

Если без ссоры не можете поговорить с партнером на любую тему, то это один из признаков того, что стоит эти отношения завершить. Об этом рассказал эксперт Джеймс Прис в издании Independent.

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"Гнев и негатив является признаком глубоко укоренившихся проблем между вами и вашим партнером. Это и станет разрушительным", – пояснил Джеймс Прис.

• Испытываете физическое, сексуальное, словесное, эмоциональное насилие

Если случается любая форма жестокого обращения – это предупредительный знак, что стоит прекращать отношения. Об этом рассказала психолог Мадлен Мейсон Роантри.

Мы не говорим о единовременном инцидент, когда вы случайно обидели кого-то в приступе ярости, а о плохом поведении, которое случается часто, особенно систематически,

– сообщила Мадлен Мейсон Роантри

"Когда такое поведение является отражением характера кого-то. А также признаком отсутствия способности контролировать свои эмоции", – добавила психолог.

• Перестали быть приоритетом для партнера

Уделять время друг другу не должно быть проблемой для пары. "Если партнер предпочитает выпить вместе со своими друзьями или сделать что-либо иное, кроме свидания и времяпровождения с вами, вы должны поинтересоваться почему", – рассказал Прис.

Если в ответ слышите только оправдание, почему человек не может с вами общаться – время задуматься.

• Всегда чувствуете напряжение

Мейсон Роантри сообщила, если постоянно следите за настроением своего партнера и ведете себя таким образом, чтобы минимизировать риск его огорчение, гнева или жестокости, то в отношениях что-то не так.



Напряжение в паре / Фото Insider

Под этим влиянием, вы можете даже перестать заниматься тем, что вам нравится, чтобы сделать партнера счастливым.

• Не весело вместе

Иногда отношения могут быть обыденными, однако они также должны быть веселыми. "Если вас легко огорчают или утомляют привычки и капризы вашего партнера, вы просто тратите время", – сообщил Прис.

• Смешивается образ жизни и ценности

Некоторые пары могут быть совершенно разными, но у них прекрасные отношения. Для других разногласия могут быть слишком большими. Тогда вы должны спросить себя, действительно ли хотите идти на такие жертвы.

Серьезные расхождения во взглядах могут проявляться, например, в желании иметь детей, жить рядом с семьей, путешествовать по миру строить стабильный семейный уют.

Разные мнения партнеров не всегда является серьезным препятствием, но если вы не можете прийти к согласию в чем глобальном – это может быть явным признаком того, что вы не подходите друг другу.

• Друзья и семья не любят вашего партнера

Близкие люди не могут решать судьбу отношений двух людей. Однако, если они негативного мнения о партнере, вы должны их выслушать и понять, в чем проблема.

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Эксперты говорят, когда влюбляешься в кого-то, то восхищаешься этим человеком. Поэтому эмоции могут препятствовать увидеть какой-то негатив.