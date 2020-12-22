Родители стремятся научить детей полюбить чтение, однако у малышей такое занятие может вызвать сопротивление. Поэтому важно выяснить причины такого отношения к литературе.

► Ребенку может быть скучно. При выборе книги родителям следует понимать, что именно интересует ребенка и вызывает у него интерес. Таким образом можно привить ему интерес к чтению. Рассказало издание Child develop.

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► Чтение вызывает трудности. Стоит выбирать литературу, соответствующую уровню навыков ребенка. Особенно, если ребенок еще читает неуверенно.



Трудности с чтением / Фото GreatSchools

► Чтение необычное для ребенка. В таком случае малыш обращает внимание на родителей. Если он не видит, что чтение книг нравится взрослым, вряд ли он сам полюбит это занятие.

► Проблемы со зрением. Если ребенок с трудом может рассмотреть буквы на странице, проверьте его зрение. Возможно, для чтения ему нужны очки.

► Не хватает усидчивости. Если ребенок предпочитает игры, а не чтение, соедините эти занятия. Можно придумать игры, где необходимо что-то прочитать. Например, поискать сокровища за текстовыми подсказками или сделать с ребенком поздравительные открытки для друзей.

► Воспринимает чтения как скучную работу. Не заставляйте его читать. Ребенок должен чувствовать, что это занятие для отдыха. Если он при чтении вслух запинается или не может прочитать слово, проявите терпение. Позвольте ему читать в удобном для него темпе.

► Длительное чтение кажется утомительным. Если он не может долго удерживать внимание, выбирайте книги небольшого объема: комиксы, детские стихи и другие. Читая большую книгу, разделите ее на короткие отрывки или делайте перерывы для обсуждения прочитанного.



Чтение изнурительное для ребенка / Фото Not So Mumsy

► При чтении ребенок чувствует себя одинокой. Возможно, он хочет проводить больше времени с друзьями, а не читать. Можно предложить ему обмениваться книгами с друзьями. Например, дети могут читать вместе, по ролям или обсуждать прочитанное.

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Родители должны мотивировать ребенка к чтению. Для этого следует продемонстрировать ему, что это хорошее занятие – и он полюбит чтение на всю жизнь.