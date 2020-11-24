Родители в Instagram начали флешмоб под названием "Почему мой ребенок плачет". Они выкладывают фото детских истерик с описанием причин, через которые малыш капризничает.

Так родители пытаются поддержать друг друга в подобных ситуациях через юмор. Все фото можно увидеть по тегу #whyismykidcrying в Instagram.

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В основном на таких фото изображены дети от 2 до 4 лет. Психологи объясняют, что в этом возрасте дети проходят достаточно сильный кризис, учатся отстаивать себя, свои идеи и желания.

При этом ребенок не всегда может объяснять и даже понимать, чего он хочет. Также капризы могут усиливаться на фоне усталости или эмоционального истощения.

Фото от родителей

Чтобы избежать истерик и зависти, сестрам купили абсолютно одинаковые костюмы. Однако этот метод не сработал. Младшая дочь все же залилась слезами, завидуя костюму старшей.



Одинаковые костюмы / Фото Instagram

"Сегодня я очень плохой отец, потому что он вдруг захотел свой велосипедный рюкзак, который я не взял с собой в парк. Потому что его на самом деле не существует", – написал один из родителей.



Отсутствие рюкзака / Фото Instagram

Мальчик плакал, потому что родители отказались "выключать" солнце, чтобы его тыква могла светиться.



Не "выключили" солнце / Фото Instagram

"Он съел свою сырную палочку и попросил еще. Когда я дала еще одну, он выбросил ее, это была не та, которую он хотел. Он хотел ту палочку, которую он уже съел", – рассказала мама в социальных сетях.



Не та палочка / Фото Instagram

Девочка расплакалась, потому что мама не позволила залезть ей в духовку.



Не дали залезть в духовку / Фото Instagram

А этой маленькой девочке не дали есть собачьи игрушки, что очень огорчило.



Не дали есть игрушки собаки / Фото Instagram

Неправильная подача холодного десерта огорчила и этого 2-летнего мальчика. Все потому, что папа полил шоколадное мороженое шоколадным сиропом.



Не такое мороженое / Фото Instagram

"Жизнь очень сложная. Особенно, когда ты не можешь взять книгу, которую хочешь, потому что сидишь на ней", – написала мама мальчика.



Не может взять книгу / Фото Instagram

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Психологи уверяют, что такое время взросления ребенка нужно просто пережить. Это является нормой возраста, ничего страшного в этом нет.