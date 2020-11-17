Когда разговоры не помогают партнеру понять, что отношения вызывают дискомфорт и давление, их следует прекращать. Если возникает при этом страх, стоит понять причины его происхождения.

► Не знают другой модели поведения

Мама терпела выходки отца, брат очень агрессивный со своей возлюбленной. Человек не понимает, что такое общение нездоровое, поэтому и воспринимает его, как норму. Об этом рассказало издание Cosmo.

Важно Кто такой абьюзер: важные признаки, о которых следует помнить каждой

Чтобы избежать сценария родственников, нужно как можно больше узнавать о других формах отношений. Понять, что для них приемлемо, а что токсично. Кроме этого ни в коем случае не терпеть хамского поведения.

► С низкой самооценкой

Например, ситуация: парень ведет себя эгоистично, не уважает девушку и ее выбор, позицию. Она осторожно говорит, что ей это неприятно. Но парень все только подавляет.



С низкой самооценкой / Фото Getty images ​

Почему? Потому что она не уверена и не может за себя постоять. В здоровых отношениях это ей и не нужно, но в общении с токсичными людьми эмоциональная самозащита – первое умение, которое нужно применять.

► Не хотят навредить партнеру

Человек унижает или оскорбляет своего партнера, а тот взамен не уходит, потому что боится своим решением задеть душу обидчика.

Однако нужно уметь заботиться о себе, а потом уже обо всех остальных. Точно не стоит думать, как решение наконец спастись от неприятного общения может повлиять на того, кто создает дискомфорт.

► Страдают от стокгольмского синдрома

Однако могут об этом не знать или не признавать. Часто люди, вступая в отношения, надеются, что партнер изменится: станет более внимательным, вежливым, веселым, нежным или щедрым.



Надеются, что партнер изменится / Фото Getty images ​

Когда этого не происходит, начинают всячески оправдывать ситуацию и находить ей объяснение. К сожалению, такое поведение свойственно и тем, которые терпят не только эмоциональное или моральное давление, но и физическое.

Признать наличие стокгольмского синдрома очень трудно. Поэтому здесь может быть необходима консультация психолога, а, может, и психотерапевта.

Стокгольмский синдром – термин, описывающий защитно-бессознательную травматическую связь, взаимную или одностороннюю симпатию, возникающую между жертвой и агрессором.



Под влиянием сильного переживания заложник начинает сочувствовать своему захватчику. Оправдывать его действия и в конце концов отождествлять себя с ним, перенимая идеи и считая свою жертву необходимой для достижения "общей" цели.

► Боятся потерять материальное обеспечение

Конечно, для каждого оно имеет свою ценность. Однако, если человек готов жертвовать своим психологическим состоянием и здоровьем ради материальной выгоды, то нужно быть готовым столкнуться с серьезными проблемами.

К теме Чем отличается мужская и женская ревность: интересные выводы ученых

Например, если обеспеченный парень постоянно упрекает любимую, что все ее достижения стали возможными только благодаря ему, то через некоторое время, даже в очень уверенной женщины, упадет самооценка. А там немного к психическому расстройству, фобиям и даже паническим атакам.