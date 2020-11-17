Почему люди боятся завершать токсичные отношения: 5 причин
Когда разговоры не помогают партнеру понять, что отношения вызывают дискомфорт и давление, их следует прекращать. Если возникает при этом страх, стоит понять причины его происхождения.
► Не знают другой модели поведения
Мама терпела выходки отца, брат очень агрессивный со своей возлюбленной. Человек не понимает, что такое общение нездоровое, поэтому и воспринимает его, как норму. Об этом рассказало издание Cosmo.
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Чтобы избежать сценария родственников, нужно как можно больше узнавать о других формах отношений. Понять, что для них приемлемо, а что токсично. Кроме этого ни в коем случае не терпеть хамского поведения.
► С низкой самооценкой
Например, ситуация: парень ведет себя эгоистично, не уважает девушку и ее выбор, позицию. Она осторожно говорит, что ей это неприятно. Но парень все только подавляет.
С низкой самооценкой / Фото Getty images
Почему? Потому что она не уверена и не может за себя постоять. В здоровых отношениях это ей и не нужно, но в общении с токсичными людьми эмоциональная самозащита – первое умение, которое нужно применять.
► Не хотят навредить партнеру
Человек унижает или оскорбляет своего партнера, а тот взамен не уходит, потому что боится своим решением задеть душу обидчика.
Однако нужно уметь заботиться о себе, а потом уже обо всех остальных. Точно не стоит думать, как решение наконец спастись от неприятного общения может повлиять на того, кто создает дискомфорт.
► Страдают от стокгольмского синдрома
Однако могут об этом не знать или не признавать. Часто люди, вступая в отношения, надеются, что партнер изменится: станет более внимательным, вежливым, веселым, нежным или щедрым.
Надеются, что партнер изменится / Фото Getty images
Когда этого не происходит, начинают всячески оправдывать ситуацию и находить ей объяснение. К сожалению, такое поведение свойственно и тем, которые терпят не только эмоциональное или моральное давление, но и физическое.
Признать наличие стокгольмского синдрома очень трудно. Поэтому здесь может быть необходима консультация психолога, а, может, и психотерапевта.
► Боятся потерять материальное обеспечение
Конечно, для каждого оно имеет свою ценность. Однако, если человек готов жертвовать своим психологическим состоянием и здоровьем ради материальной выгоды, то нужно быть готовым столкнуться с серьезными проблемами.
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Например, если обеспеченный парень постоянно упрекает любимую, что все ее достижения стали возможными только благодаря ему, то через некоторое время, даже в очень уверенной женщины, упадет самооценка. А там немного к психическому расстройству, фобиям и даже паническим атакам.
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